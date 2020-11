Pacientů s covidem-19 v Česku stále přibývá, včetně vážných stavů. Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že v nemocnicích nechybí ani tak přístroje, jako hlavně lékaři a sestry. Začátkem tohoto týdne bylo nakaženo 14 tisíc zdravotníků. Téměř polovinu z toho tvoří sestry, kterých je v Česku celkem 80 tisíc. Ty, které pracují v nemocnicích, jsou pod stále větším pracovním vytížením. Podle Lenky Kalábové, viceprezidentky České asociace sester, je otázkou, jak dlouho takový tlak ještě zvládnou. V ochranných oblecích mnohdy musí vydržet dlouhé hodiny, aniž by se mohly napít nebo si dojít na toaletu. "Nejsou to roboti. Občas se zapomíná, že i zdravotníci jsou lidé," připomíná Kalábová.

HN: V čem se liší práce sester ve zdravotnictví dnes oproti normálnímu stavu?

Rozdíl oproti normálním stavu je velký. Nejvíce u těch sester, které pečují o pacienty s covidem-19. Ty jsou celý den oblečené do ochranného oděvu a mají ochranu očí, která se jim rosí, ať už se tomu snaží jakkoli zabránit. Na rukách nosí troje rukavice na sobě. Ale důležité je i to, že sestry, stejně jako lékaři nebo jiní zdravotničtí pracovníci, jsou také lidé. Mají své sociální skupiny, děti, rodiny. Žádnou z jejich povinností za ně nikdo nepřevzal. Nadále mají starší rodiče, kteří potřebují jejich pomoc a podporu. A mají děti, které jsou školou povinné nebo by měly chodit do mateřské školy.