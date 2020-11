Ministr zdravotnictví Jan Blatný představil systém PES, na základě kterého bude docházet k rozvolňování opatření. Systém počítá s pěti pásmy. Pro přechod do vyššího stupně rizika bude třeba číslo vyšší úrovně po dobu tří dnů.

Pro posun do nižšího pásma rizika v systému boje proti epidemii bude nutné snížení rizikového skóre po dobu sedmi dní. Uvolňovat lze i regiony. Celá ČR je v systému hodnocení epidemie podle ministra Blatného v pásmu 4. Pokud bude trvat týden, ministerstvo navrhne vládě zmírnění opatření.

Skóre bude podle Blatného zveřejňované od 16. listopadu na webu úřadu. Číslo nula až sto bude kalkulováno denně. Ubytovací zařízení budou moci fungovat v běžném režimu do třetího stupně rizika. Ve čtvrtém a pátém stupni bude jejich provoz omezen.

V maloobchodě bude platit omezení počtu lidí na 15 metrů čtverečních. Ve třetím a čtvrtém stupni rizika budou otevřeny jen vybrané obchody.

Služby s provozovnou budou muset být uzavřené jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika. V dalších stupních pro ně budou platit režimová opaření.

Stravovací zařízení by měla dál fungovat v omezeném režimu. V nejnižším stupni rizika bude provoz zakázán mezi půlnocí a 6:00.

Úřady by měly omezovat úřední hodiny ve třech nejvážnějších stupních epidemického rizika. V nejhorším pátém pásmu mají vyřizovat jen nezbytnou agendu.

Po obnovení prezenční výuky v prvních a druhých třídách a ve speciálních školách by se ostatní žáci a studenti mohli vrátit do lavic postupně ve třech etapách rozvolňování opatření proti covidu-19. Při zlepšení epidemie na čtvrtou úroveň z pěti by se do škol mohl vrátit zbytek prvního stupně a na druhém stupni by se třídy po týdnech střídaly. Při třetí úrovni by se umožnilo střídání tříd i ve středních školách a do vysokých by se vrátily první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Roušky uvnitř i venku budou povinné od druhého stupně v systému proticovidových opatření. V prvním, nejnižším stupni budou uvnitř a v dopravě.

Vývoj epidemie covidu-19 vykazuje zejména v posledním týdnu známky brzdění, poklesy jsou ve významných procentech. Počty nově diagnostikovaných jsou ale stále vysoké. Na páteční tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to řekl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Kleslo podle něj reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivního, na 0,7 až 0,8. Podle Duška klesá i podíl pozitivních mezi všemi testovanými. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové to bylo ve čtvrtek 27 procent. Jsou to dva důležité parametry pro uvolňování opatření podle plánovaného protiepidemického systému.

Městský soud v Praze v pátek zrušil mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky. Úřad ho podle rozsudku nedostatečně odůvodnil. Soud rozhodl o tom, že opatření se ruší k 21. listopadu, ministerstvo tak má do té doby čas přijmout nové bez vad.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) navrhne v pondělí vládě, aby sněmovnu požádala o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dní. Řekl to při čtvrtečních interpelacích ve sněmovně. Důvod pro takto dlouhé prodloužení vyplývá podle ministra z opatření, která chce představit v pátek.



Už dříve Blatný uvedl, že cílem žádosti o prodloužení nouzového stavu nebude další zpřísňování opatření proti covidu-19, naopak má umožnit jejich řízené uvolňování.