Oprava dálnice D1 skončí v říjnu příštího roku. Přes nadcházející zimu budou řidiči opět jezdit bez omezení, práce se přeruší, začnou opět na jaře. Poslední letošní úsek by měl být hotový na začátku prosince, řekli v úterý novinářům ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Modernizace D1 začala v roce 2013.

V současnosti se podle Mátla pracuje ještě na čtyřech úsecích, na většině by měly práce skončit v listopadu. Výjimkou je úsek modernizace číslo 11 mezi 81. a 90. kilometrem u Humpolce. Kvůli problematickému mostu tam skončí práce do 6. prosince. "Před zimou by veškeré práce měly být dokončeny, řidičům tedy v průběhu zimy nehrozí jakékoliv dopravní omezení, pouze místy bude lokálně omezena rychlost," řekl Mátl.

V únoru 2021 se začne dálnice opravovat na dalších místech, během jara budou přibývat další úseky, celkem budou stavbaři dlouhodobě opravovat čtyři úseky, pátý bude zavřený jen krátce kvůli výměně středových svodidel.

"Rok 2020 byl nesmírně náročným, řekl bych až kritickým. Covidu navzdory jsme uhráli všechno to, co jsme potřebovali v roce 2020 zvládnout," řekl Havlíček. Stavbaři podle něj nemají zpoždění.

Situaci podle ministra pomohl i fakt, že kvůli koronaviru je oproti normálu snížený provoz. Oproti původním plánům se podle ministra podařilo proinvestovat o 40 miliard korun víc, místo původních 83 miliard se letos do oprav vloží 120 až 124 miliard korun. "I díky tomu jsme mohli na příští rok udělat rekordní rozpočet 128 miliard," řekl ministr. Stát byl během pandemie podle Havlíčka shovívavější vůči dodržování termínů, firmy ale bylo potřeba motivovat finančně, za práci se tak zaplatilo víc.

"Harmonogram, jak jsme ho nastavili, pokračuje. Ke zpožděním prakticky nedošlo," řekl Mátl. Plánované opravy v příštím roce může podle něj ohrozit pouze případné zhoršování epidemické situace, stavařsky prý firmy nemá co překvapit.

V roce 2022 má začít oprava mostu Šmejkalka, která opět omezí provoz na dálnici. Podle Mátla ale půjde již jen o malé dopravní omezení v délce zhruba 800 metrů. V letošním roce byla podle Havlíčka kvůli pracím omezena téměř polovina dálnice mezi Prahou a Brnem.

Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější komunikací na celé dálniční síti. U Prahy po ní projede podle údajů ŘSD za 24 hodin téměř 100 tisíc vozidel, u Brna 70 tisíc vozidel a na Vysočině kolem 35 tisíc vozidel.