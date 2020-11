Začátkem prosince oslaví výzkumný reaktor Vrabec ČVUT v Praze 30 let od svého kritického stavu. Pro laika to zní strašně, něco jako stav před výbuchem. "Ve skutečnosti je to ale přesně to, čeho chceme u každého jaderného reaktoru dosáhnout," vysvětluje Jan Rataj, vedoucí katedry jaderných reaktorů ČVUT v Praze. Už za tři roky by se měla stát jedinou univerzitou na světě, která bude mít hned tři experimentální reaktory. Stavbu toho třetího s označením VR-2 nyní připravuje.

HN: Jak jste daleko s přípravou nového výzkumného reaktoru? Chcete jej mít v provozu v roce 2023. To půjde tak rychle?

Ten čas je trochu ambiciózní, přiznávám. Samozřejmě to všechno podléhá schvalování a spousta schvalovacích kroků náš ještě čeká. Projekt VR-2 už připravujeme minimálně dva roky, od doby, kdy jsme pro něj získali palivo z Finska. Děláme věci s předstihem. Připravujeme si různé komponenty a design jednotlivých částí. Nečekáme na to, kdy dostaneme povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k dalším etapám. Pokud bychom čekali na všechny lhůty, tak se to samozřejmě může protáhnout.

HN: Bude se reaktor podobat těm, které jsou známé z jaderných elektráren?

Koncepce výzkumného reaktoru je hodně jednoduchá. Je to zařízení, kde probíhá štěpná reakce, ale ta probíhá jen do chvíle, dokud je tam vnější neutronový zdroj. Ve chvíli, kdy jej odstraníme, tak se to zařízení kompletně zastaví. Když bych to popsal velmi jednoduše, tak je to nádoba, do které se dá palivo a voda. Množství paliva je tam tak malé, aby nebylo možné dosáhnout kritického stavu. K tomu připojíme zdroj neutronů a provádíme měření.