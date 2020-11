Česká republika měla ve čtvrtek na protiepidemickém systému (PES) ministerstva zdravotnictví skóre 70.

Pokud si nejste jistí, co to znamená, pak vězte, že jde o novou škálu od nuly do sta, pomocí které ministerstvo zjišťuje a zároveň dává veřejnosti vědět, jaká je v Česku aktuální situace ohledně pandemie onemocnění covid-19. Číslo 70 znamená druhý nejvyšší stupeň z pěti, který je označený červenou barvou.

Pokud podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) toto číslo do středy vydrží na úrovni 61-75, navrhne vládě zmírnění dosavadních omezení. Od 16. listopadu bude úřad denně zveřejňovat aktuální skóre na svém webu.

"Víme, že od středy tohoto týdne se pohybujeme na stupni číslo čtyři, pokud to vydrží do středy příštího týdne, mohli bychom od dalšího pondělí rozhodovat o rozvolnění," uvedl ministr. Blatný považuje systém zvaný PES za jeden, nikoliv jediný nástroj proti případné třetí vlně. Postupovat by se podle něj mělo do konce roku. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška bude důležité dodržovat nastavená opatření ještě týdny.

Systém PES počítá s pěti barevně odlišenými pásmy. Nejmírnější je zelené do 20 bodů, druhé žluté do 40 bodů, třetí oranžové do 60 bodů, čtvrté červené do 75 bodů a páté fialové v případě vyššího skóre. Na každý stupeň jsou navázaná konkrétní opatření.

Pro přechod do vyššího stupně rizika a zpřísnění opatření bude třeba číslo vyšší úrovně po dobu tří dnů, pro pokles do nižšího pak týden. V nižších rizikových pásmech lze podle Blatného uvolňovat i regionálně.

"Index nebude využíván jako robotický systém, vyhodnocení epidemické situace a nastavení opatření budou vždy provádět lidé - experti," řekl ministr. Tento tým pak podle Blatného bude vládě navrhovat doporučení pro zpřísnění nebo uvolnění opatření.

Výpočet čísla bude vycházet z reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů a počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel v obecné a seniorské populaci.

Číslo od nuly do sta se bude od pondělí vypočítávat denně. Všech pět pásem rizika podle nové tabulky vyžaduje nouzový stav. Je to především kvůli tomu, že se i v nejnižších stupních rizika omezuje shromažďování.

Nouzový stav platí v Česku od 5. října, sněmovna naposledy připustila jeho prodloužení do 20. listopadu. Blatný v pondělí vládě navrhne požádat poslance o prodloužení o 30 dní. Na trvání nouzového stavu jsou navázány některé restrikce, které by jinak nešlo vyhlásit. Jde třeba o plošná omezení svobody volného pohybu obyvatel a také obchodu a služeb.

Z tabulky vyplývá, že například roušky uvnitř i venku budou povinné od druhého stupně rizika. V prvním, nejnižším stupni budou uvnitř a ve veřejné dopravě. K nařízení týkajícímu se nošení roušek se v pátek vyjádřil i Městský soud v Praze. Opatření, které je zavedlo i venku v obcích, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému, zavedené 21. října ministerstvo podle soudu nedostatečně zdůvodnilo. Termín pro úpravu dal soud ministerstvu do 21. listopadu.

Vycházení v noci se má omezovat u dvou nejvyšších stupňů rizika. Ve čtvrtém stupni by měli lidé pobývat doma mezi 23:00 a 05:00, v nejvyšším pásmu se pak má omezení vztahovat na dobu od 21:00 do 05:00, jak je to v Česku zavedeno od 28. října.

Omezení nemocniční péče, která se odkládá kvůli uvolnění kapacit pro nemocné s covidem, bude trvat ještě nejméně dva až tři týdny. Podle Blatného je potřeba, aby počty hospitalizovaných s covidem klesly aspoň o polovinu. Ve čtvrtek bylo v nemocnicích s covidem více než 7500 lidí. Podle Duška by větší útlum hospitalizací měl být vidět za sedm až deset dní. Rizikem ale podle něj je, že stále přibývají další nakažení senioři.

Opatření ve školách se budou měnit ve třech stupních. Po obnovení školní docházky žáků prvních a druhých tříd základních škol a žáků speciálních škol by se při zlepšení na čtvrtý stupeň mohly do školních lavic vrátit zbylé třídy prvního stupně a na druhém stupni by se třídy po týdnech střídaly. Při třetí úrovni rizika by se umožnilo střídání tříd i ve středních školách a do vysokých by se vrátily první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku. Kdy přesně se školy budou moct otevřít i pro další žáky, bude podle Blatného záležet na vývoji epidemie. Ministerstvo školství příští týden představí k rozvolňování další detaily.

V maloobchodě bude platit omezení počtu lidí na 15 metrů čtverečních. Ve třetím a čtvrtém stupni rizika budou moci být otevřeny jen vybrané obchody a výdejny zboží. Zda se obchody otevřou poslední den v listopadu, nebo až v prosinci, bude záviset na tom, jak bude každý dodržovat opatření, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Vzhledem k uvolňování nařízení v jednom termínu bylo nutné zvolit přísnější opatření pro všechny. Omezení počtu zákazníků na metry čtvereční bylo nejvíce diskutované. Podle Svazu obchodu omezení zvýší riziko nákazy, obsloužena nebude ani třetina lidí, další budou ve frontách.

Stravovací zařízení by měla dál fungovat v omezeném režimu. V nejnižším stupni rizika bude provoz zakázán mezi půlnocí a 06:00. Ve čtvrtém a pátém stupni bude prodej možný jen přes výdejní okna. Ubytovací služby budou moci fungovat v běžném režimu do třetího stupně rizika. Ve čtvrtém a pátém stupni bude jejich provoz omezen. Služby, například kadeřnictví či kosmetika, budou uzavřeny jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika.

Úřady omezí úřední hodiny ve třech nejzávažnějších stupních epidemického rizika. Kultura se otevře, až se riziko nákazy dostane na druhý stupeň.

Vnitřní sportoviště budou zavřena při dvou nejrizikovějších stupních. Profesionální sportovní soutěže by se už kvůli koronaviru zastavovat neměly.

Pro zaměstnance pracující v kancelářích bude už od druhého stupně rizika doporučena práce z domu, takzvaný home office. Od třetího stupně je doporučeno testování, což se týká také výrobních a skladových provozů. Sociolog Daniel Prokop na páteční odborné konferenci uvedl, že práce na home office omezí kontakty v celkovém pohledu podobně jako zavření hospod. Liší se ale počet lidí, kterých se dotýká.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý v pátek k novému protiepidemickému systému uvedl, že jeho parametry znemožní základní ekonomické fungování celých sektorů ekonomiky v řádu mnoha dalších měsíců. Povede to podle něho k hlubokému propadu ekonomické aktivity, faktickému konci řady firem a živnostníků a významnému propouštění zaměstnanců.

Ministerstvo zahraničních věcí jako každý pátek zveřejnilo takzvaný cestovatelský semafor. Na něm budou od pondělí nově označeny červeně Německo, Švédsko a Kypr. Znamená to nutnost testu na koronavirus při návratu do České republiky i pro přijíždějící cizince.