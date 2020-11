Stále více lidí pracuje z domova. I proto se mohou snadněji stát terčem hackerského útoku. Podvodné e-maily, špionážní software i krádež identity jsou nebezpečné pro soukromé uživatele i firmy. Víte, jak se jim bránit?

Už vám někdy přišel e-mail ze známé adresy, který z vás lákal pod nějakou záminkou peníze? Pak jste se stali obětí útoku BEC, tedy Business E-mail Compromise. Při něm hackeři zneužívají identitu k tomu, aby ze svých obětí vylákali peníze. A i přes stále větší ochranu a informovanost uživatelů internetu jsou úspěšní.

Téma kybernetické bezpečnosti je proto pořád aktuální. A to nejen pro firmy, které by měly hledat ucelené řešení kompletní ochrany svých dat. I soukromí uživatelé by měli investovat do obrany proti útokům, protože v dnešním světě nemohou vědět dne ani hodiny. Vyznáte se v hackerských útocích? Víte, co je to ransomware, phishingový e-mail nebo třeba emotet, trojan či malware? Za slovy, která na první pohled ovládají jen fanoušci IT, se skrývá hrozba.

U virtuálního kulatého stolu Hospodářských novin proto tentokrát budeme debatovat na téma kybernetické bezpečnosti. Jaké jsou aktuální trendy v útocích na firmy i jednotlivce, do jaké ochrany se vyplatí investovat a jak se kybernetické útoky vyšetřují? Zajímat nás také bude, jak je toto téma aktuální ve spojení s home officem, na který musela nyní kvůli pandemii koronaviru nastoupit řada zaměstnanců.

Ke kulatému stolu přijdou diskutovat Ivan Svoboda, poradce pro kybernetickou bezpečnost společnosti ANECT, Miloslav Lujka, channel manager z Check Point Software Technologies Czech Republic, Zdeněk Bínka, ředitel Zebra Systems, a Josef Javora, jednatel společnosti TIS Partners.

Čtenáři mohou do debaty, která proběhne ve středu 18. listopadu od 15:00 na tomto místě, zasílat své dotazy.