Čtvrtý velký mobilní operátor v Česku zatím nebude, vyplývá z výsledků aukce kmitočtů, kterou provedl Český telekomunikační úřad. Klíčové kmitočty pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 megahertzů (MHz) si mezi sebou rozdělí O2, T-Mobile a Vodafone. Tyto firmy si také se společnostmi CentroNet a Nordic Telecom rozdělily bloky v pásmu 3400 až 3600 MHz. Kmitočty se celkem vydražily za 5,6 miliardy korun.

ČTÚ v páteční tiskové zprávě uvedl, že z původních sedmi zájemců v aukci nakonec uspělo pět, neuspěly firmy Poda a Sev.en Innovations, která patří do skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Souhrnná vyvolávací cena byla 5,4 miliardy korun. Aukce měla přivést na trh jednoho či více nových operátorů, kteří by zvýšili konkurenci na trhu, což by mohlo vést k poklesu ceny mobilních dat.