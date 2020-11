V polovině října statistiky ukázaly, že kapacita českých nemocnic bude za několik týdnů vyčerpaná kvůli návalu pacientů s koronavirem. Když premiér Andrej Babiš (ANO) viděl raketově rostoucí počty nakažených i úmrtí s covidem, hledal pomoc, kde se dalo. Obrátil se i na amerického velvyslance Stephena Kinga, který souhlasil, že Spojené státy vyšlou do Prahy tým vojenských lékařů a zdravotníků jako posilu pro vyčerpaná nemocniční zařízení. O měsíc později je ale vše jinak. Počty nakažených v tuzemsku klesají a členové Národní gardy z Nebrasky a Texasu zjišťují, že čeští kolegové mají situaci pevně v rukách.

"Zjistil jsem, jak jsou Češi a Američané neuvěřitelně podobní. Opravdu mě ohromilo, že jsou naše kroky v oblasti léčby a testování skoro stejné. Nevím, proč mě to tak překvapilo," přiznává plukovník doktor Peter Coldwell, který do Česka přiletěl minulé úterý s čtyřmi dalšími vojenskými mediky z texaské Národní gardy. Připojili se k nim také dva lékaři z Nebrasky. "Mělo mi dojít, že když někde dělají věci správně, asi to bude do jisté míry podobné," říká Coldwell.