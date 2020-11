Předseda Rady České televize René Kühn se rozhodl k 20. listopadu odstoupit z funkce. Důvodem je minulé jednání rady, kdy odvolala dozorčí komisi a rozhodovala o koupi a směně pozemku pod ostravským studiem. Na odvolání měl jiný názor než většina členů rady. Na svůj post místopředsedy Rady ČT rezignoval i Jaroslav Dědič. Oznámili to na středečním mimořádném zasedání.

Kühn byl předsedou od letošního června. Na středečním jednání uvedl, že z pozice předsedy cítí slabý mandát. "V okamžiku, kdy se postoje předsedy různí od většiny rady, nemůže prezentovat její názor," uvedl Kühn. Dodal, že rada zcela jistě rychle najde nového předsedu a on zůstává řadovým aktivním radním.

Dědičovi končí mandát v radě v březnu příštího roku a podotkl, že už nebude znovu kandidovat. "Rada potřebuje stabilizaci, energii a shodu," uvedl s tím, že se cítí prací v radě, ve které se v posledním roce podílel na většině programových bodů, vyčerpaný. Jako důležité ale zmínil zvolit příští týden novou dozorčí komisi.

Situací v radě se bude ve čtvrtek zabývat sněmovní volební výbor i Senát. "Po protiprávním odvolání dozorčí komise dnes rezignovali předseda i místopředseda Rady ČT. Situace kolem České televize se stává velmi kritickou a my se jí v Senátu budeme zítra (ve čtvrtek) na plénu se vší vážností zabývat," komentoval odchod Kühna a Dědiče na Twitteru senátor Jiří Drahoš (za STAN).

Po protiprávním odvolání Dozorčí komise dnes rezignovali předseda i místopředseda Rady ČT. Situace kolem České televize se stává velmi kritickou a my se jí v Senátu budeme zítra na plénu se vší vážností zabývat! — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) November 18, 2020

Rada ve středu směnu pozemků a zřízení služebnosti pod ostravským studiem s majitelem Simonem Pelikánem schválila. Směně bude předcházet koupě pozemku na základě předkupního práva. Pokud by televize pozemek nekoupila a následně nesměnila, hrozilo jí v budoucnu, že by nový vlastník užívání nebo koupi parcely potřebné pro provoz studia zdražil. Při směně vznikne podle chystané smlouvy ČT nárok na doplatek 1,32 milionu korun kvůli rozdílné velikosti směňovaných parcel. Nedodané podklady od dozorčí komise vedly minulý týden k odvolání tohoto poradního orgánu rady.

Kühn na konci středečního jednání uvedl, že doufá v to, že se jednání rady do budoucna změní, že přibude věcnost a radní budou více připravení. "Nemohu se zbavit dojmu, že rada předvádí více blamáží než kompetenci," podotkl.

Podle mediálního experta Jana Potůčka rezignace předsedy a místopředsedy Rady ČT svědčí o tom, že racionální jádro kontrolního orgánu ČT ztratilo rozhodující většinu, což by se do budoucna mohlo odrazit v mnohem nepříjemnějších rozhodnutích, než je odvolání dozorčí komise. "Není tajemstvím, že někteří poměrně nedávno zvolení radní by rádi odvolali generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a mají chuť zasahovat do programu ČT, což ovšem radě ze zákona nepřísluší," dodal.

Rada ČT je patnáctičlenný orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu ČT. Radní volí sněmovna.