Musíte mít košík, pane," upozorňoval ve středu zákazníky u vchodu do pardubické Billy člen ostrahy. Než jim stačil vysvětlit, že je to kvůli vládnímu nařízení, stihl upozornit další dva lidi, kteří si hodlali nakoupit bez košíku. Podobně vypadala situace také v mnohých dalších obchodech s potravinami. Vláda v pondělí schválila, že v každé prodejně musí mít jeden zákazník pro sebe patnáct metrů čtverečních. Opatření je vázané na protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví, ve kterém aktuálně platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Prodavači tak měli pouhé dva dny na to spočítat, kolik lidí naráz mohou do prodejny pustit nebo jakým způsobem budou hlídat, aby nedošlo k překročení povoleného počtu nakupujících.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.