Patnáctiprocentní daň z příjmů, kterou v noci ze čtvrtka na pátek schválili poslanci ANO a ODS s menší výpomocí komunistů a okamurovců, není nic nového. Duchovním otcem magického patnáctky v českém daňovém systému je bývalý dlouholetý ekonomický expert ODS a krátce i její ministr financí Vlastimil Tlustý. Právě jím sepsaný koncept reformy (včetně legendárního daňového kolečka), s nímž občanští demokraté těsně vyhráli v roce 2006 volby, obsahoval rovnou daň ve výši 15 procent. Z té nicméně později v důsledku koaliční spolupráce s lidovci vedenými Miroslavem Kalouskem stalo 15 procent ze superhrubé mzdy (tedy ve skutečnosti zhruba 19 procent z hrubé mzdy).

Tlustý, který musel Kalouskovi přepustit post ministra financí ve druhé Topolánkově vládě, se s ODS postupně rozžehnal a v roce 2009 přispěl k pádu její vlády. Z politiky se postupně stáhnul. Dnes, jak říká, politiku sleduje jen z dálky a baví se jí, své glosy pak zveřejňuje v pořadu Františka Xavera Veselého, rozhlasového moderátora názorově blízkého Pražskému hradu.

HN: Před více než 15 lety jste přišel s myšlenkou 15procentní daně. V noci na pátek poslanci odhlasovali, že právě na 15 procent by měla klesnout daň z příjmu. Máte z toho radost?

Víte, s tím, co jsem před 15 lety navrhoval, to má společné asi jen to číslo 15, které se týká sazby daně z příjmu fyzických osob. Ale moje reforma se týkala i právnických osob, DPH, zdravotního, sociálního pojištění… Byl to komplexní návrh, který se s tím, co teď prošlo, vůbec nedá srovnávat.