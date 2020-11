Rada České televize ve středu v tříkolové volbě zvolila do své pětičlenné dozorčí komise tři členy. Zbývající bude volit po přestávce. V komisi zasednou Michal Petrman, Petr Juchelka a Jan Lamser. Dosavadních pět členů poradního orgánu rada kvůli vážným výhradám odvolala před dvěma týdny. Nespokojenost vyvrcholila při projednávání směny pozemku pod ostravským studiem, ke kterému komise nedodala některé podklady. Podle některých zákonodárců i ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) mohlo být odvolání komise v rozporu se zákonem.

Volby se neúčastnili členové rady René Kühn, Jaroslav Dědič a Zdeněk Šarapatka. Bývalý předseda rady Kühn na začátku jednání navrhoval odložení volby na 9. prosince, až situaci v radě a způsob odvolání předchozí dozorčí komise projedná volební výbor Poslanecké sněmovny. K odložení volby vyzvaly v úterý i iniciativa Rekonstrukce státu nebo spolek Milion chvilek pro demokracii.

Radní Hana Lipovská odvolání v minulých dnech hájila, podle ní bylo v souladu se zákonem a rada k němu přistoupila s péčí řádného hospodáře. Další radní Pavel Kysilka si nechal vypracovat právní analýzu, podle níž bylo odvolání také v pořádku. Naopak podle názoru právničky a spoluautorky zákona o ČT Hany Marvanové, kterou citoval radní Zdeněk Šarapatka, bylo odvolání protizákonné, protože lze odvolávat jen jednotlivé členy komise a pouze z důvodů v zákoně uvedených, což se nestalo.

Rada volila z celkem 12 jmen, které nominovali někteří její členové. Generální ředitel televize Petr Dvořák poslal radě před jednáním dopis, ve kterém konstatuje, že ČT neprověřila vztah kandidátů k televizi. Podle dopisu lze mít vážné důvody k pochybnostem o nestrannosti některých z nich.

Čtyři z pěti odvolaných členů komise doručili radě předžalobní výzvu, v níž konstatují, že k jejich odvolání nebyl zákonný důvod, a chtějí pokračovat ve funkcích. Jinak se hodlají obrátit na soud.

Babiš doufá v uklidnění situace kolem Rady ČT

Premiér Andrej Babiš (ANO) ujistil ve středu generálního ředitele ČT Dvořáka, že doufá v uklidnění situace kolem rady tohoto média. Napsal také, že o diskutovaném tématu hovořil s Dvořákem krátce. Hlavním tématem schůzky byl zákon o DPH, uvedl. Probere ho s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

"Pan ředitel Dvořák mi vysvětlil, že by rádi uplatnili nárok na odpočet DPH za pořízené služby, a to až do roku 2024. ČT díky tomu prý pak bude moct zainvestovat do kultury, sportu nebo do programu ČT3. Slíbil jsem mu, že to proberu s paní ministryní financí Schillerovou, protože právě v době boje s pandemií vnímám takovou službu pro lidi jako velmi důležitou," uvedl Babiš.

Současná právní úprava umožňuje ČT získávat zaplacenou DPH až do roku 2021. ČT tak díky tomu získává 350 až 400 milionů korun ročně, které dosud využívala na financování investic do přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2. Rozpočet ČT na letošní rok je 6,76 miliardy korun. Většinu příjmů tvoří koncesionářské poplatky.

Dvořák sdělil, že premiér ho seznámil s odpovědí na otevřený dopis upozorňující Babiše na situaci v České televizi, pod nějž se podepsaly desítky osobností veřejného života. "Společně jsme konstatovali, že celá věc je v kompetenci Poslanecké sněmovny, která má možnost volit a odvolávat Radu ČT, respektive její jednotlivé členy," dodal Dvořák. Rada ČT před dvěma týdny odvolala svou dozorčí komisi, což bylo podle některých reakcí nezákonné. Kvůli tomu pak odstoupil předseda rady René Kühn.