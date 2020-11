Zatímco jinde v Evropě už státy zahájily kampaně na podporu očkování, v Česku se na ní stále pracuje, stejně jako na strategii, která má postup vakcinace v Česku určovat. Podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakuba Dvořáčka jsme začali pozdě, což může mít vliv na vůli občanů nechat se očkovat. Aby se podařilo zastavit stále se opakující propukání epidemie, je zásadní, aby se nechala naočkovat většina populace.

Vakcíny se už pomalu dokončují, Evropská komise je nakupuje, je ministerstvo na spuštění vakcinace dostatečně připravené?

Myslím, že se to začíná rozpohybovávat pozdě, v porovnání třeba s Německem nebo Británií. Když vakcinaci nezvládneme tak rychle jako okolní země, bude to mít obrovský společenský dopad. Naše ekonomiky jsou provázané, české firmy dodávají do řady zahraničních podniků a je otázkou, jestli pro ně budeme schopni dodávat, pokud se jejich ekonomika zotaví mnohem rychleji a naši pracovníci budou limitovaní tím, že se můžou nakazit.

Bude ale důležité přesvědčit občany, aby se nechali naočkovat, podle průzkumů to na velký zájem zatím moc nevypadá...