Brněnská korupční kauza Stoka, v níž je podezřelý i Jaroslav Faltýnek, přichází zároveň o dozorujícího žalobce i klíčového vyšetřovatele. Podle zjištění HN a Aktuálně.cz se státní zástupce Radek Mezlík přihlásil o nový post evropského žalobce a uspěl. Odchází tak uprostřed soudního procesu s vlivným expolitikem ANO Jiřím Švachulou, který je obžalovaný z manipulací stamilionových zakázek městské části Brno-střed. Policista Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), který prověřoval další větve kauzy, jde do civilu.

Radek Mezlík z olomouckého vrchního státního zastupitelství, které rozsáhlé vyšetřování řídí, odchází pracovat pro nově vytvořený Úřad evropského veřejného žalobce.

Na tuto instituci má přejít vyšetřování případů, kdy jsou poškozeny zájmy Evropské unie.

Radek Mezlík (43) Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval v roce 2000. Poté dva roky pracoval v auditorské společnosti, pět let byl asistentem soudce Nejvyššího soudu a 13 let státním zástupcem. Z toho pět let strávil na Městském státním zastupitelství v Brně a osm let na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, kde působí dodnes. V minulosti pracoval na mediálně známém případu exstarostky za ODS městské části Brno-střed Dagmar Hrubé, které soud za pokus o zneužití pravomoci – a pronájem nevýhodných městských pozemků – uložil podmínku. Dozoroval rovněž rozsáhlé případy krácení daní a podvody související se solárními elektrárnami. Je ženatý a má tři děti.

Mezlík svůj odchod pro HN a Aktuálně.cz potvrdil.

"Byl jsem vyrozuměn o úspěšné účasti ve výběrovém řízení na národní úrovni a samozřejmě jsem rád. Je to úspěch a vrchol v mé profesní kariéře. Současně ale odpovědnost. Těším se na výzvy, které bude výkon nové funkce nepochybně přinášet. Jedná se o zcela nový úřad s nadnárodními kompetencemi, který v historii vlastně nemá obdoby, protože výkon veřejné žaloby si vždy držely jednotlivé státy. Bude nesmírně zajímavé být u zrodu takové instituce," uvedl Mezlík.

Vybrala ho komise složená ze zástupců národních institucí – státních zastupitelství i ministerstva spravedlnosti.

Podle informací redakce se do výběrového řízení přihlásilo osm kandidátů, uspěli tři. Kromě Mezlíka uspěl i náměstek nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana Pavel Pukavec. Třetí je státní zástupkyně z Městského státního zastupitelství v Praze.

Mluvčí NSZ Petr Malý redakci jména nechtěl potvrdit. "Jakmile budou kandidáti vyrozuměni, budeme informovat veřejnost," řekl Malý.

Mezlík zároveň redakci řekl, že se neobává, že jeho odchod zkomplikuje usvědčení obžalovaných a podezřelých v kauze Stoka.

"Kauzu Stoka a další mé případy převezme někdo z mých kolegů a nemám nejmenší pochybnosti, že bude v dobrých rukou. Jinak bych od svých kauz neodcházel. Mrzí mě, že Stoku opouštím. To je bolest v srdci. Chtěl jsem to dotáhnout," dodal Mezlík.

Podle dvou zdrojů redakce HN a Aktuálně.cz minimálně část jeho agendy přebere jeho kolegyně z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petra Lastovecká. Ta už mimo jiné dozoruje i kauzu, v níž z kupčení s městským majetkem policie podezřívá některé prominentní členy ODS včetně exministra spravedlnosti a poslance Pavla Blažka nebo brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou. Se Stokou případ dozorovaný Lastoveckou propojují někteří podezřelí úředníci.

Klíčový vyšetřovatel Faltýnkových kauz odchází do civilu

U soudu je nyní jen první část kauzy Stoka – manipulace se zakázkami v největší a nejbohatší městské části Brno-střed. Policisté dále prověřují další větve. Například to, zda se korupce v městských firmách s miliardovým obratem účastnil šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek a jeho syn Jiří.

Faltýnka staršího také společně s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem, který po korupčních kauzách rezignoval, podezřívají z manipulace miliardového tendru na mýto.

Dle zjištění HN a Aktuálně.cz se navíc Mezlíkův odchod střetává s odchodem do civilu vyšetřovatele NCOZ, který prověřování těchto větví řídí. Redakcím se ho podařilo kontaktovat, důvody ale komentovat nechtěl. Od policie odešel na vlastní žádost. Na starosti měl citlivé případy vlivných osob.

"Věřím, že případ dopadne dobře, a nemám strach, že by mým odchodem byla práce na případu nějak ohrožena. Pracovali na něm a pracují dobří policisté," uvedl detektiv, který strávil u policie 26 let. Jméno zveřejnit nechce. Pro změnu se prý rozhodl kvůli rodině. "S případem to nesouvisí," doplnil. Dle několika zdrojů redakce patří k nejlepším vyšetřovatelům brněnské NCOZ.

Redakce v květnu zveřejnily policejní odposlech ze schůzky dnes souzeného Švachuly. Dobrý známý rodiny Faltýnkových na nahrávce rozebírá odvádění provizí "Efkům" z brněnských veřejných zakázek. Švachula je nyní obžalovaný a hrozí mu 15 let vězení. Faltýnkovi tvrdí, že jejich zapojení do korupčního systému je nesmysl.

To samé opakoval i šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Po tom, co HN a Aktuálně.cz rozkryly další korupční podezření, ale nakonec Rafaj na svou funkci k 1. prosinci rezignoval.

Úřad evropského veřejného žalobce Na tuto instituci má přejít vyšetřování případů, které poškozují zájmy Evropské unie. Například při podezření z podvodů týkajících se eurodotací jako v případě kauzy Čapí hnízdo. Ročně tak EU dle odhadů přichází až o 160 miliard eur. Členské státy se po dohodě vzdaly části pravomocí a přenechaly je mezinárodnímu úřadu. Nejvyšší evropskou žalobkyní se stala Laura Codruţa Kövesiová z Rumunska. Jde o nadnárodní instituci, která bude nezávislá na českých orgánech i vládě. Vznikla nově a začít fungovat by měla od přelomu roku. Každý zapojený stát má jednoho hlavního zástupce. Za Česko v Lucembursku sedí Petr Klement. Nyní se na národní úrovni vybírají takzvaní evropští pověření žalobci, kteří zastupují instituci na domácí půdě. Česko jich chtělo mít až deset. Jak už ale napsaly HN, o místa je zatím minimální zájem. Nyní tak komise vybrala z osmi kandidátů jen trojici. Mezi tou je i Mezlík. Sedět bude dále v brněnské budově olomouckého vrchního státního zastupitelství, ale bude nezávislý na české soustavě žalobců. Stále však bude spolupracovat s českou policií.

Antimonopolní úřad dle policistů ovládl dnes obžalovaný Švachula

Na antimonopolní úřad vede jedna z nejzásadnějších větví kauzy Stoka a odcházející vyšetřovatel ji měl na starosti. Podle podezření detektivů chod mocné instituce, která rozhoduje o tocích miliard korun, dlouhodobě paralyzovali její nejvyšší úředníci, kteří měli manipulovat kontrolu mnoha veřejných zakázek.

Ústřední postavou prověřování je dosavadní předseda Rafaj. Právě on do rozkladové komise úřadu přivedl zmiňovaného Jiřího Švachulu, o němž policisté tvrdí, že jednu z nejmocnějších institucí v zemi ovládl. Detektivové ze zachycené komunikace mezi Švachulou a vedoucími pracovníky úřadu vyčetli, že do rozhodování nelegálně zasahoval.

Právě Švachula navíc podle policistů posloužil jako prostředník, který propojil Jaroslava Faltýnka s Rafajem. Natočili pak schůzky v brněnských hotelech, na nichž – opět v jejich interpretaci – druhý nejmocnější muž hnutí ANO a šéf antimonopolního úřadu domlouvali manipulaci miliardového tendru na operátora silničního mýta. I pro objasnění tohoto podezření může být Švachulova výpověď klíčová. Nicméně ten popírá, že by cokoliv udělal, a vypovídat odmítá. Na rozdíl od několika jeho spoluobžalovaných, kteří se přiznali.

Pavučina může sahat do nemocnice, správy železnic i Prahy

Policisté ale prověřují mnohem širší síť. V rozkrytí korupce v jiných organizacích a městských firmách jim vedle Švachuly pomohl další obžalovaný, podnikatel Lubomír Smolka. Pod příslibem výrazně nižšího trestu se rozhodl spolupracovat a poodkryl systém, v němž – dle jeho slov – sám zaměstnance daných společností uplácel. Ve výsleších popisuje pletichy v Moravském zemském muzeu, ve Fakultní nemocnici Brno, na brněnské pobočce Správy železnic (dříve SŽDC), nebo dokonce až na radnici Prahy 4.

Podezřelí úředníci, kteří dle Smolky přebírali úplatky, jsou navíc dle materiálů, které má redakce k dispozici, často při debatách o výši "desátků" nebo při jejich samotném přebírání zachyceni na odposleších.