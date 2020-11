Obchodníci i jejich zákazníci čekají, zdali se Česku podaří v Protiepidemickém systému PES, který sleduje rizika šíření pandemie koronaviru, dostat na stupeň tři. Znamenalo by to otevření všech obchodů a služeb. Ale možná také ne.

Z vyjádření ministrů v uplynulém týdnu vyplývá, že ne všichni jsou zajedno v tom, jak moc rozjet uvolnění přijatých omezení a restrikcí, které PES při přechodu do nižšího stupně ohrožení slibuje. Vicepremiér a zároveň ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček (za ANO) říká, že jeho snahou je maximálně dodržovat to, co PES slibuje. Zároveň ovšem dodává, že poslední slovo bude mít vláda, přičemž někteří její členové mohou mít na rozvolnění jiný názor. "Přechod ze čtvrtého na třetí stupeň je asi nejnáročnější ze všech možných, je proto možné, že sáhneme po záchranné brzdě," varuje.