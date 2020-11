Advent by měl být sice obdobím klidu a rozjímání, pro většinu z nás ale pár týdnů před Vánocemi začíná ta nejbláznivější část roku, a to jak doma, tak v práci. Letos o to divočejší, že kvůli druhé vlně koronavirové pandemie nevíme, co vlastně bude, a ještě do toho v mnoha případech musíme zvládat práci z domova i domácí výuku dětí. Jednou z cest, jak se z téhle spirály stresu dostat, je hodit ji za hlavu. Například tak, jako se to kdysi naučila Petra Hrušková. Špičková HR manažerka, která přes sedm let řídila v Googlu nábor talentů pro region EMEA, si kvůli vysokému pracovnímu nasazení prošla psychickým i fyzickým vyčerpáním a znovu se z něj sebrat jí pomohla metoda zvaná mindfulness. Nedá na ni od té doby dopustit a kromě toho, že se už zase spokojeně věnuje své profesi – teď už ve společnosti Red Hat –, učí být mindful i své kolegy a další manažery, kteří o to mají zájem. A jen mluvit s ní je radost, protože málokdo je dnes tak klidný a vyrovnaný.

V angličtině pomáhá mindfulness vysvětlit slovní hříčka, že buď máme "mind full" tedy plnou hlavu, nebo jsme "mindful". V češtině to tak hezky nejde, jak to vysvětlujete na svých workshopech vy?

Čeština na tohle opravdu není úplně šikovná, i když mindfulness se do ní dá výstižně přeložit jako bdělá nebo vědomá všímavost. Jenže to zní kostrbatě. Já se proto držím anglického názvu, kterému stejně spousta lidí bez problému rozumí. Skrývá se pod ním způsob života, kdy plně prožíváme každý okamžik se zaměřením na to, co je tady a teď, místo abychom se trápili tím, co bylo nebo co by se mohlo stát. Pokud jsme v myšlenkách většinou u toho, co bylo nebo co by mohlo být, v podstatě nevnímáme svoji skutečnou realitu a to, jak se v ní cítíme. Pak se snadno stane, že místo toho, abyste skutečně a šťastně žili, proletíte svými dny na autopilota a nebudete z nich nic mít. Jednoduchý příklad: ráno ve sprše buď můžu být myšlenkami někde jinde, třeba už v autě, na cestě do práce, nebo na svém prvním náročném on-line meetingu. Anebo si můžu plně uvědomovat, jak voda dopadá na moje tělo a jak příjemný a uvolňující pocit mi ranní sprcha dává. Věřte mi, váš den se pak vyvíjí úplně jinak, když ho začínáte mindfully.

Jak se pak vyvíjí?