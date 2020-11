Prezident Miloš Zeman chce po šéfovi Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi sepsání seznamu ruských špionů v Česku. Zároveň požaduje informace o tom, jaké operace v Česku Rusové podnikají a kteří Češi spolupracují s ruskými zpravodajskými službami. Informoval o tom v pondělí server iRozhlas.cz. Podle expertů je takový úkol problematický.

Zeman žádá po BIS konkrétní informace o vlivových a infiltračních operacích ruských tajných služeb, které ohrožují zájmy Česka, chce také vědět, kdo je řídí, kteří zpravodajci se na nich podílí a jak. Požaduje i jména Čechů, kteří se zpravodajci spolupracují, jak spolupráce vypadá, a informace, které jim předávají. Prezidenta také zajímá, zda dochází k praní špinavých peněz ruského organizovaného zločinu, na které upozorňují dokumenty amerického úřadu na potírání finanční kriminality. Pokud k tomuto dochází, chce zjistit, jaké společnosti se na tom podílí, jaký je původ peněžních transakcí a zda to souvisí s ruskými zpravodajskými službami.

Tento úkol dostal Koudelka letos na podzim a ví o něm parlamentní komise pro kontrolu BIS, která se jím bude zřejmě zabývat příští týden. Ředitel BIS chce k úkolu vyjádření komise, rád by totiž věděl, zda na takové údaje má prezident právo. Komise se tím bude zabývat. Potvrdil to jeden z jejích členů, poslanec Marek Benda z ODS. "Obecně mohu říct, že komise má za úkol kontrolovat, zda služba nevybočuje z mezí zákona, tím pádem i to, zda zadání nevybočuje z mezí zákona," řekl iRozhlasu.

Bezpečnostní experti, které iRozhlas oslovil, říkají, že je tento úkol problematický a žádat takové informace je nezvyklé. Každá zpravodajská agentura totiž brání svoje zdroje, a pokud by BIS splnila prezidentův požadavek, mohlo by dojít k jejich prozrazení. Podle šéfa civilní rozvědky Františka Bublana by to mohlo ohrozit spoustu lidí a operací. "Pro pana prezidenta není důležité, aby znal jména," uvedl. Požadovat natolik detailní a živé informace není zvykem. "O podobně nehorázném požadavku jsem za 30 let, co se zabývám tajnými službami, nikdy neslyšel," řekl bývalý šéf civilní rozvědky Petr Zeman. Za značně netypickou žádost považuje i bývalý náměstek ředitele pro analytiku a zahraniční styky ÚZSI Jan Paďourek.

Podle Bublana je Zemanovým cílem poškození Koudelky a dosazení přívětivějšího ředitele služby. Podle Petra Zemana nachystal na Koudelku prezident past. "Past spočívá v tom, že když to vedení BIS splnit odmítne, nastanou obrovské tlaky k nahrazení Koudelky někým prodejnějším. I tak ovšem bude zpravodajská činnost oslabena," myslí si.

Rizikové jsou podle odborníků i Zemanovy kontakty. Prezidentův poradce Martin Nejedlý a kancléř Vratislav Mynář totiž nemají bezpečnostní prověrku, přesto by podle Bublana mohli do zprávy nahlédnout. Obavy vzbuzují vazby obou prezidentových mužů na Rusko. Například Nejedlý se minulý týden vydal do Ruska jednat s poradci prezidenta Vladimira Putina. Čeho se jednání týkala, přitom odmítl vysvětlit. Kancléř Mynář zase podle informací Radiožurnálu v roce 2018 lobboval za vydání hackera Jevgenije Nikulina do Ruska. Nikulin byl ale nakonec vydán do USA, kde byl odsouzen za hackerské útoky.

Mynář podle Radiožurnálu o aktuálním zadání od Zemana ví, ale okomentoval jej pouze stručně. "Platí, že zpravodajské služby zákonným adresátům svá tvrzení dokládají," uvedl kancléř. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že o žádném úkolu pro prezidenta neví, mluvčí BIS se odmítl vyjádřit.

Podle politiků oslovených ČTK je žádost pokračováním jeho války proti kontrarozvědce. Opoziční představitelé podobně jako experti varují, že Zemanovo okolí představuje bezpečnostní riziko. "Pokud by byly pravdivé ty informace, které se objevily v éteru, pak je zcela evidentní, že se jedná o úkoly, které míří do živých věcí. A tam je to na to tu službu rozpustit, pokud by jakýkoliv ředitel odpověděl," uvedl Benda.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala, že BIS na rizika z Ruska dlouhodobě upozorňuje. "Prezident sám a jeho blízké okolí, zejména poradce bez prověrky Nejedlý, jsou dlouhodobě služebníci Ruska a ruských zájmů v ČR," uvedla. Prezidentova "hra" podle ní nemůže mít jiný dopad, než poškození ČR. "Prezidenta, který záměrně poškozuje zemi a občany, jimž má sloužit, lze hnát k odpovědnosti v podobě ústavní žaloby," dodala. Poslanec Jan Lipavský (Piráti) na twitteru uvedl, že by měl konat Senát.

Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky by v normální zemi s normálním prezidentem byla spolupráce hlavy státu a BIS žádaná a nevzbuzovala otazníky. "V tomto případě je zde velké nebezpečí, že vyžádané informace o práci BIS dostanou do rukou lidé bez prověrky a protistrana," uvedl Jurečka na twitteru.

Šéf STAN Vít Rakušan napsal, že Zemanovy úkoly jsou dalším pokračováním jeho soukromé války proti BIS a Koudelkovi. "Tímto požadavkem ohrožuje živé operace BIS a ochranu důležitých zdrojů informací. Takový požadavek by byl nestandardní kdykoliv. V případě, kdy okolí prezidenta nemá bezpečnostní prověření, je to krok doslova ohrožující bezpečnostní zájmy naší země," uvedl.

Zemanův tlak na šéfa BIS Koudelku není ničím novým. Prezident jej opakovaně kritizuje, už pětkrát ho odmítl jmenovat do hodnosti generála. Nedávno také předal premiérovi Andreji Babišovi materiál, který měl dokázat, že je Koudelka špatný manažer.

Koudelkovi končí příští rok pětiletý mandát a vláda mu jej může prodloužit, nebo vybrat někoho jiného. Zeman prodloužení nedoporučí, premiér Babiš má ale na Koudelku pozitivní názor, odvádí podle něj dobrou práci. Sám Koudelka prohlásil pro Deník N, že se chystá proti BIS diskreditační kampaň a myslí si, že jednou z možných hrozeb je podkopávání důvěry v její práci.