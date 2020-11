I přes nejisté ekonomické vyhlídky spojené s pandemií koronaviru nakupují Češi nemovitosti a berou si hypotéky jako nikdy předtím. Poptávka po úvěrech na bydlení je letos největší v historii a ceny domů a bytů jsou na nových rekordech.

Česká národní banka (ČNB) minulý týden přišla s varováním, že ceny jsou nadhodnocené v průměru o sedmnáct procent. A některé banky dokonce podle ní poskytují i rizikové úvěry, které klienti možná nebudou schopni splácet.

Podle dat ČNB bylo meziroční tempo růstu cen rezidenčních nemovitostí v polovině roku kolem sedmi procent a Česko se tak zařadilo do první třetiny Evropských zemí s nejrychlejším cenovým růstem. Jan Frait, ředitel sekce finanční stability, předpokládá, že se růst příští rok výrazně zvolní. A varuje, že by mohlo dojít i k propadu cen, pokud by nakonec byla ekonomika zasažena krizí více, než se dnes předpokládá.

"Říkáme: Pozor! Je tu určité riziko, že ceny v budoucnosti půjdou dolů, pokud se v ekonomice něco stane. Když vám dnes někdo říká, že ceny vždycky jen porostou, nemusí to být pravda. Jsou i období, kdy klesají. A když se něco v ekonomice zvrtne, ten pokles může být i výraznější," říká ekonom Frait v rozhovoru pro HN.

Ekonomové se občas přou, zda je nákup bytu spotřeba nebo investice. Jak to vidíte vy?