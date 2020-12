Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na menstruační pomůcky. Uvedl to v úterý server Blesk.cz. Vložky, tampony a další pomůcky by se podle návrhu ministryně posunuly ze základní sazby DPH 21 procent do druhé snížené sazby deset procent. Tato sazba nyní platí třeba na léky či dětskou výživu. Ministerstvo odhaduje náklady na snížení DPH pro menstruační pomůcky na 300 milionů korun.

O zvýšení dostupnosti menstruačních pomůcek požádal Schillerovou premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na rozhodnutí Skotska, které poskytne všem menstruační pomůcky bezplatně. Minulý týden na Twitteru Babiš uvedl, že u příjmově nejslabších by byl podobný krok možný i v Česku. Skotsko, které má zhruba o polovinu méně obyvatel než Česko, odhadlo náklady na bezplatné poskytnutí menstruačních pomůcek na 9,7 milionu liber ročně (asi 285 milionů korun).

Skotsko bude jako první země na světě všem ženám hradit menstruační pomůcky. Chtějí zbořit toto stigma a bojovat s chudobou. Novináři se mě ptají, jestli by bylo by něco takového možné i u nás. U příjmově nejslabších určitě. Požádal jsem @alenaschillerov, aby našla řešení. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 25, 2020

Změnu DPH chce Schillerová podle Blesku prosadit prostřednictvím pozměňovacího návrhu k novele zákona o DPH, která narovnává podmínky u dodání zboží ze zahraničí. Novelu právě projednává sněmovna. Menstruační pomůcky by tak mohly být levnější asi od jara příštího roku. "Díky tomu, že na trhu s dámskými hygienickými potřebami panuje velká konkurence, očekávám, že snížení DPH zákaznice ve svých peněženkách skutečně pocítí," řekla serveru ministryně. "Zejména domácnostem s nižšími příjmy by toto snížení daní mohlo v současné ekonomické situaci citelně pomoci," dodala.

Ještě loni bylo ministerstvo financí podle Blesku proti změně DPH u menstruačních pomůcek. "Snahou je využívat výjimky ze základních pravidel systému DPH co nejméně a jen v odůvodněných případech tak, aby byl celý systém DPH co možná nejtransparentnější a co nejméně komplikovaný. Podobný návrh rovněž není součástí programového prohlášení vlády ČR," řekla Blesku loni Šárka Šmolíková z odboru komunikace ministerstva financí.