Sněmovní volby by v listopadu podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, stejně jako v říjnu by ho volilo 28,5 procenta lidí. S odstupem druzí by skončili Piráti, kteří momentálně mají podporu 14 procent voličů. Oproti předchozímu průzkumu si pohoršila ODS, která by spolu s posilujícím hnutím STAN skončila třetí. Obě uskupení by podle modelu nyní získala 10,5 procenta hlasů. Median o tom ve čtvrtek informoval v tiskové zprávě.

ODS by příští rok měla ve sněmovních volbách kandidovat s lidovci a TOP 09, Piráti se zase domluvili na koalici se STAN.

SPD přisoudil aktuální volební model 8,5 procenta voličů, sociální demokracii by v listopadu volilo sedm procent respondentů a komunisty šest. KDU-ČSL a TOP 09 se pohybují těsně kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Trikolóra by získala podporu 2,5 procenta a Zelení 1,5 procenta.

Na poklesu preferencí ODS se mohlo podepsat hlasování s hnutím ANO o superhrubé mzdě, uvedli autoři volebního modelu. "ANO je nadále na první pozici, ovšem je na stejné úrovni jako v září a říjnu, kdy mírně ztratilo. Mírný pokles může mít spojitost s druhou vlnou pandemie covid-19," dodali. Ještě v srpnu si nejsilnější vládní hnutí premiéra Andreje Babiše drželo stabilní pozici kolem 30 procent, na podzim se pohybuje pod touto hranicí.

Preference STAN dál posilují, ve srovnání s předchozím modelem si hnutí polepšilo o tři procenta. Podíl přesvědčených voličů strany ale podle Medianu zůstává nízký. STAN by příští rok mělo ve sněmovních volbách kandidovat v koalici s Piráty.

Každá ze stran další chystané volební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL mírně oslabila. Jestli jde o trvalý trend, bude jasné v dalším modelu, v němž už bude tento středopravý trojblok uveden jako jeden celek, poznamenali analytici Medianu.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v listopadu zúčastnilo 62,5 procenta respondentů, tedy o něco víc, než přišlo k posledním volbám do sněmovny v roce 2017. Před třemi lety dosáhla volební účast zhruba 61 procent.

Výzkum se uskutečnil v listopadu na vzorku 1003 respondentů starších 18 let.