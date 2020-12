Odpovědnost za středeční znečištění řeky Bečvy přiznala společnost Energoaqua, která provozuje v Rožnově pod Radhoštěm čističku odpadních vod. Firma připustila, že kvůli potížím s podniky, pro které upravuje odpadní vody, má na svědomí i úniky pěny z úterý 24. listopadu a z konce října. Popírá však, že by prostřednictvím 15 kilometrů dlouhého kanálu, který vede z jejího areálu a ústí do Bečvy, odcházely do řeky kyanidy či jiné jedy zabíjející život.

Nic takového dosud nezjistily ani úřady, které v kanálu našly pouze netoxický nikl a dusitany. Úřady firmu dále prověřují, zaměstnance vyslýchala i policie. Ta navíc musí šetřit smrt vedoucího čistírny, který zřejmě spáchal kvůli osobním problémům i pracovnímu tlaku sebevraždu. Úniky znečištění do Bečvy jsou nyní pod drobnohledem kvůli události z 20. září, kdy zřejmě kyanidy otrávily skoro 40 kilometrů řeky a zabily desítky tun ryb. Původce této havárie dodnes není známý.