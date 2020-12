Poslanecké interpelace nemá Andrej Babiš rád. Často se jich neúčastní, mnohokrát je označil za ztrátu času a symbol toho, proč se o sněmovně mluví jako o žvanírně. Tento týden se v nich ale našel – opřel se od řečnického pultíku do Pirátů kvůli jejich návrhu na zdanění kapitálových příjmů.

O co jde: při hektickém schvalování razantního snížení daní z příjmů, jak to navrhl Babiš, schválili před dvěma týdny poslanci také jednu úpravu z dílny pirátské strany. Ta – hodně zjednodušeně řečeno – zavádí, že každý, kdo v daném roce prodá třeba cenné papíry za více než 20 milionů korun, zaplatí daň 23 procent. Vztahovalo by se to i na podnikatele, kteří rozjeli firmy v 90. letech a teď by v nich prodali své akciové podíly. Dnes takové příjmy daněny nejsou.