Lyžařské areály v Česku otevřou v pátek 18. prosince, tedy o šest dní dříve, než se původně zvažovalo. "Je snaha, aby se lidé, kteří chtějí lyžovat, měli možnost na hory dostat ještě před Vánocemi, protože věříme, že většina z nich tam jede opravdu za sportem, nikoliv za večerní zábavou," uvedl v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Dřívější otevření areálů také podle něj pomůže tomu, aby si návštěvníci i provozovatelé do Vánoc zvykli na pravidla, která budou v areálech nařízena. O konkrétních nařízeních má ale vláda rozhodnout až v pondělí. Podle dřívějších informací budou muset provozovatelé zřejmě zajistit to, aby se lidé neshlukovali při čekání na vlek a podobně. Očekává se také, že nebude možné otevřít stánky s občerstvením.

Evropské státy nepřistupují k lyžařské sezoně jednotně. Některé země včetně Francie, Německa či Itálie v posledních týdnech žádaly, aby se evropská lyžařská střediska přes Vánoce a Nový rok uzavřela, a zabránilo se tak šíření koronaviru. Vánoční a novoroční svátky se řadí ke klíčovým obdobím z hlediska návštěvnosti lyžařských areálů a jsou také důležité pro podnikatele v souvisejících službách, jako jsou například hotely. Ke jmenovaným zemím se ale odmítlo přidat Rakousko a zimní sezóna začala zatím bez omezení například už na Slovensku.

Související 30. 11. Alpské země se přou o to, kdy otevřít zimní střediska 30. 11. V Alpách začíná padat sníh a tamní lyžařská střediska se připravují na letošní sezonu. Tentokrát ji ale doprovází nejistota kvůli pandemii....

Slovensko

"Momentálně neexistují žádná omezení nebo nařízení, která by omezovala provoz lyžařských středisek," uvedl slovenský ministr dopravy Andrej Doležal. Dodal, že příslušné nařízení může vydat úřad hlavního hygienika a že minimálně do pondělí příštího týdne mohou lyžařská střediska zůstat v provozu.

Ubytovací zařízení na Slovensku mohou poskytovat služby klientům, restaurace ale nesmějí obsluhovat hosty ve svých vnitřních prostorech.

Češi, kteří před pandemii nemoci covid-19 často jezdili na dovolenou na Slovensko, by v případě zájmu o lyžování v zemi pod Tatrami museli až na výjimky mít u sebe negativní výsledek testu na koronavirus. V opačném případě musejí po příjezdu na Slovensko nastoupit do karantény.

Z větších slovenských lyžařských center v pátek zahájil sezonu Park snow Donovaly, jehož provozovatele ovládá předseda slovenského parlamentu Boris Kollár. O nadcházejícím víkendu v omezeném režimu spustí lanovky také největší slovenský skiareál Jasná v Nízkých Tatrách, středisko v praxi hodlá otestovat opatření s cílem zabránit shromažďování lyžařů.

Rakousko

Rakousko začne přísná opatření uvolňovat od tohoto pondělí a na Štědrý den se otevřou i lyžařské areály. To vše ale prakticky jen pro místní. Zahraniční lyžařskou turistiku výrazně omezí povinná desetidenní karanténa pro lidi přijíždějící z rizikových oblastí. Těmi jsou nyní všechny sousední země včetně Česka. Zavřené navíc zůstanou až do 7. ledna hotely a restaurace.

Podobně jako Rakousko hodlá zatím k lyžařské sezoně přistupovat také Švýcarsko, které chce navzdory požadavkům některých evropských zemí rovněž nechat střediska zimních sportů otevřená.

Polsko

V Polsku v nadcházející zimní sezoně budou moci při dodržování přísných hygienických předpisů fungovat lyžařské vleky a lanovky. Lyžaři ale musejí počítat s tím, že až do půlky ledna se na horách nebudou moci ubytovat, penziony a hotely budou muset mít kvůli protikoronavirovým opatřením nadále zavřeno, konkrétně až do 17. ledna. Polská vláda to dělá záměrně, aby co nejvíce omezila cesty lidí během vánočních svátků a kolem Nového roku. Zimní prázdniny budou mít příští rok všichni školáci z celého Polska v jednotném termínu, a to od 4. do 17. ledna.

Zatím není jasné, jestli se pro zákazníky u sjezdovek otevřou půjčovny lyží a dalšího vybavení, nebo jak to bude s provozem bufetů a hospůdek. Na sedačce lanovky nebo v její kabině budou smět jet lidé, kteří spolu bydlí nebo kteří společně do střediska přijeli.