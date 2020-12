Pánové Kryštof Jarmar a Vojta Hlaváček vám vystřelí mozek z hlavy, aby vám ho mohli dát do ruky a ukázat, jak funguje. Oba vystudovali biologii na UK v Praze a věnují se neurologii a všemu, co souvisí s vnímáním reality a naším mozkem. Vše pak velmi lidským a srozumitelným způsobem předávají laikům v podcastu Brain We Are. V oblibě mají slovo "superzajímavé", což fakta, která se v jejich podcastu dozvíte, opravdu jsou. V rozhovoru s HN vysvětlují mimo jiné, co se děje s mozkem při meditaci a jak může pouhá změna myšlení změnit nejen naši psychiku, ale i fyzické zdraví.

Co přesně ten biohacking, nebo ve vašem případě možná spíše brainhacking, je?

Kryštof: Biohacking je tady v Česku celkem nový pojem, ale jinak ve světě má bohatou historii. Co znamená? Má hodně výkladů podle toho, odkud se k němu dostanete. Pro mě osobně je to reakce na současný stav zdraví ve světě. Protože tady máme pandemii civilizačních onemocnění, jako je obezita, cukrovka, jako jsou neurodegenerativní onemocnění typu Alzheimerovy choroby a tak dále. A vědci všechny tyto nemoci studují a odhalují mechanismy v našem těle a právě biohacking těchto poznatků využívá. Takže už víme, že pro prevenci těchto nemocí je dobré zařadit pohyb, vyladit si cirkadiánní rytmy spánkem nebo můžeme začít s dechovými technikami. Není to všespásné, ale je to něco, co může zmírnit negativní vlivy okolního prostředí, které je v současnosti extrémní.

Vojta: Myslím, že jsi to krásně vystihl. Mně akorát vždy ještě přijde na mysl, jak mi lidé říkají: "Ale nedělaly to už přece naše babičky? To otužování a půsty…" To ano, ale nyní jde poprvé v historii lidstva o vědomé ovlivňování, protože díky vědě máme alespoň trochu povědomí o tom, co se v těle děje a jak designovat ty zvyky a techniky tak, aby to mělo co nejlepší dlouhodobý dopad na náš organismus, ideálně bez nežádoucích vedlejších efektů. Důležité je si ale uvědomit, že to není dogma. Někomu něco vyhovuje více, jinému méně. To souvisí hodně s individuálním přístupem a odpovědností za své zdraví a je to velmi napojeno na sebepozorování a sebevědomí. Takže ideální je, když se spojí všechny tři aspekty, ta starodávná moudrost, věda a vlastní zkušenost. Ve vědě se často totiž odsouvá subjektivní zkušenost, tradice zase vůbec nereflektují vědu a tak dále.

Jak jste řekli, to okolní prostředí je v současnosti extrémní. Jak mozek zvládl adaptaci na digitální revoluci, která nás před několika lety potkala a nyní nás obklopuje?