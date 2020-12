Část dálnice D4 by mělo formou PPP projektu postavit a následně provozovat konsorcium DIVia, které tvoří zahraniční firmy Vinci a Meridiam. Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká firma Eurovia. V soutěži uspělo s nabídkou 16,55 miliardy korun. Konsorcium postaví 32 kilometrů dálnice, které bude s ještě dalšími 16 kilometry následných 25 let provozovat. V úterý to uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Výsledek tendru není ještě definitivní, neúspěšní uchazeči mohou podat námitky. V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma.

Francouzské konsorcium ve složení VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS uspělo s cenově výhodnější nabídkou 16,55 miliardy korun, která představuje čistou současnou hodnotu budoucích plateb za dostupnost nových úseků. Druhou finální nabídku za 18,28 miliardy korun podalo konsorcium Via 4 - jižní spojení, tvořené čtyřmi společnostmi z Rakouska, Austrálie, Francie a Španělska.

Vítězné konsorcium postaví 32 nových kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem, které následně bude 25 let provozovat a udržovat spolu s dalšími už postavenými navazujícími 16 kilometry. Zároveň bude zodpovědné za rekonstrukci a dovybavení stávajících úseků o nové technologie. Stát bude moci při snížení kvality dálnice nebo omezení jízdních pruhů provozovatele pokutovat srážkami z měsíčních splátek. Úseky přitom bude vlastnit stát, který je po 25 letech zcela převezme.

Lhůta pro podání námitek vyprší před Vánocemi. Pokud ministerstvo soutěž zdárně dokončí, smlouvu bude následně schvalovat vláda a Sněmovna. Stavba by mohla začít v březnu příštího roku.

S Francouzi v tendru spolupracovala společnost PwC, podle které jde o velký průlom při výstavbě tuzemské infrastruktury. "Vůbec poprvé se takto významný projekt svěří celý soukromé firmě s tím, že právě ona jako koncesionář nese velkou část rizik a stát ji za výstavbu platí až v době, kdy už lze dálnici využívat," připomněl Jan Brázda z PwC.

PPP předpokládá financování staveb ze strany soukromých investorů, kteří zároveň budou silnici po její dostavbě po určitou dobu provozovat. Stát by poté měl stavbu postupně splácet a po dohodnuté době i zcela převzít. V partnerství veřejného a soukromého sektoru stát spatřuje významnou příležitost pro obě strany. Zatímco stát získá nový zdroj financí, soukromý investor může počítat s finančním ziskem nejen ze státních splátek za stavbu, ale i z jejího dočasného provozu. V minulosti všechny pokusy o dálniční stavby formou PPP neuspěly.