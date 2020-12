V již několikrát opraveném nařízení ohledně prodeje nápojů z restaurací a jejich výdejových okének vláda zakázala i prodej nealkoholických nápojů, tedy například kávy nebo čaje s sebou. Ani ministři zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se ale neshodnou, jestli bylo opatření zamýšlené, jak tvrdí Blatný, nebo jestli jde o omyl, jak uvedl Hamáček.

Nejnovější slova ministra obchodu Karla Havlíčka celou vyhlášku navíc úplně zpochybnila. "Definitivně je to tak, že pokud si někdo koupí něco v okénku, a je úplně jedno jestli třeba pivo v pet lahvi nebo kávu v kelímku, a vezme si to do auta nebo domů do tašky, bez problému si to může koupit. Jediné, co není možné, je to, aby si to koupil a začal to okamžitě konzumovat," řekl Havlíček Radiožurnálu.

Většina kavárníků, které HN oslovily, si zákaz vykládá po svém a považuje ho za nesmyslný. "Považujeme to za šaškárnu, kroutíme hlavou a nebereme to moc vážně. Vláda pro nás už opravdu téměř pozbyla důvěry," uvedl majitel pražské kavárny Marek Hladík. A podobný postoj zastávají i další kavárníci.