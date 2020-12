Jakmile o něčem existuje solidní výzkum, je to to pro mě signál, že se tím mám zabývat a vyzkoušet to, říká Tomáš Baránek, jeden z nejznámějších českých lifehackerů. "A když vidím, že to funguje, tak u toho zůstanu. Protože proč bych si měl ubližovat tím, že nebudu něco dělat jen proto, že jsem pohodlný?" dodává.

Takhle jednoduše to má s nejrůznějšími pokusy, jak vylepšit svůj život. Tomáš Baránek je také spoluzakladatelem brněnského nakladatelství Jan Melvil Publishing, které se zaměřuje právě na seberozvojovou literaturu a jeho šéf pečlivě dbá na to, aby vydávalo jen prověřené tituly. A tak mnohé, ještě než je nabídne českým čtenářům, testuje sám na sobě.

"Kolem lifehackingu se točí celý můj život, takže nemůžu říct, že bych díky covidu přišel na něco nového, ale je fakt, že některé mé snahy akceleroval a já si ujasnil, jak je pro mě důležité být fyzicky v pohodě," vysvětluje vystudovaný ajťák a milovník technologií. Momentálně doporučuje vylepšit si hlavně zdraví a všechno ostatní jednoduše vydržet.

Jaké lifehacky se vám tedy během pandemie nejvíc osvědčily?

V zásadě jsou dva a týkají se správného fungování těla a mysli. První vychází z tzv. precizní medicíny, která se opírá a genomiku: dělám to, co mi napovídá nejen mé tělo, ale i geny. Druhým hackem je dodržování cirkadiánního rytmu. Hlídám si čas, kdy moje oči potkají první a poslední modré světlo dne a kdy sním své první a poslední sousto.