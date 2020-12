Volby v listopadu by podle volebního modelu agentury Kantar CZ vyhrálo ANO s podporou 25 procent, proti říjnu ale 2,5 procentního bodu ztratilo. Druzí Piráti si pohoršili o jeden procentní bod na 20 procent, naopak třetí ODS jeden procentní bod na 11,5 procenta získala. Starostové a nezávislí (STAN) a hnutí SPD by získali 10,5 procenta. Na potřebnou pětiprocentní hranici dosáhla v listopadovém modelu ještě TOP 09. Volební model v neděli zveřejnila Česká televize.

Vládní ČSSD si proti říjnovému modelu polepšila o 1,5 bodu, v listopadu by měla podporu 4,5 procenta, stejně jako lidovci. Tři strany se tak z hlediska vstupu do dolní komory pohybují v rámci statistické chyby. Naopak KSČM se dlouhodobě pohybuje pod pětiprocentní hranicí, aktuálně dosahuje na 3,5 procenta, a podle autorů modelu je tak pravděpodobné, že by se do Poslanecké sněmovny nedostala.

V listopadovém průzkumu už statistici počítali s možností předvolební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Příznivců jednotlivých stran se proto ptali také na to, zdali by podpořili společnou kandidátku. Asi desetina voličů těchto stran by koalici v době sběru dat nevolila. "Listopadový volební model by tak přisoudil tomuto uskupení 19,5 procenta," uvedli autoři výzkumu.

Statistickou chybu u aktuálního modelu agentura uvádí u stran s nízkým ziskem v rozmezí plus minus 1,3 bodu a u stran s vysokým ziskem až plus minus 3,1 procentního bodu. Průzkum se konal od 13. listopadu do 4. prosince.