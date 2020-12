Společnost Advacam vznikla před osmi lety a za celkem krátkou dobu se stala dodavatelem detektorů vesmírného záření pro NASA, spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou a její čipy pomáhají odhalit originály obrazů nebo rozpoznat radiaci. Za českou firmou stojí podnikatel Jan Sohar a vědec Jan Jakůbek. "S Honzou Jakůbkem se známe asi 20 let, naši synové chodili do stejné školy. V roce 2012 mě Honza oslovil, že na ČVUT vyvinuli technologii, se kterou by stálo za to vstoupit do komerčního sektoru," vzpomínal Jan Sohar v podcastu Poprvé na počátky Advacamu.

Sohar měl dlouholeté podnikatelské zkušenosti, před Advacamem se věnoval recyklaci PET lahví a jejich dalšímu využití. Došlo tak ke spojení vědeckého a podnikatelského světa a Jakůbek se Soharem se pustili do jednání s Ústavem experimentální a jaderné fyziky na ČVUT.

Po roce získali licenci na technologii, která funguje podobně jako rentgen. Od něj se ale liší v tom, že zvládne pracovat ve vyšším rozlišení a v barevném zobrazení, je digitální a dokáže zjistit složení materiálu.

Advacam technologii použil například pro přístroj RToo, který zkoumá historické obrazy a dokáže rozeznat originál od padělku, dále slouží i na vesmírné stanici ISS, kam Advacam dodal čip na detekci vesmírného záření.

Než česká firma začala spolupracovat s NASA, museli Jakůbek se Soharem absolvovat dlouhou cestu, během níž hledali zákazníky na veletrzích a konferencích. "V začátcích jsme sedli do auta nebo na letadlo a objížděli zákazníky. Měli jsme výhodu, že se Honza Jakůbek podílel na vzniku technologie v CERN. Využili jsme těchto vědeckých kontaktů a díky tomu jsme byli schopni rozběhnout prodej detektorů," popisoval Sohar, jak poprvé hledali zájemce pro svou inovativní technologii.

Jan Sohar v podcastu Poprvé také vysvětloval, jak hotový produkt vnímá vědec a jak podnikatel. Jaký je rozdíl v přípravě detektoru pro vědecký a komerční sektor a kolik času zabere uvedení technologie na trh. Dále popisoval, jak se dostat ke spolupráci s NASA či s Evropskou kosmickou agenturou a že je správná cesta těmto institucím nabídnout svůj produkt.

