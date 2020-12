15.12.2020 17:49 | Hejtmani jednali se zástupci vlády o strategii očkování

O strategii očkování proti covidu-19 jednali dnes hejtmani s představiteli vlády a Centrálního řídicího týmu. V tiskové zprávě to uvedla Asociace krajů. Podle předsedy asociace Martina Kuby (ODS) by měl stát do procesu zapojit praktické lékaře, kteří by posílali a hlásili občany do očkovacích center. Debata se týkala i distribuce vakcín a zásob materiálu potřebného k očkování.