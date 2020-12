Necháš se očkovat? Otázka, která hýbe nejen českou společností teď v období předvánočních setkání rezonuje čím dál častěji. Zatímco v Německu už mají postavená vakcinační centra, v Itálii spustili velmi emotivní kampaň za očkování a v Británii už očkují, v Česku vyšla v novinách půlstránková reklama se spoustou textu a opravdu velkou injekční stříkačkou (foto pod textem). "Přijde mi to hodně amatérské a myslím si, že kdybych měl za domácí úkol vyrobit přes víkend takový leták, tak si troufnu říct, že bych vyrobil hezčí," kritizuje vládní strategii k propagaci vakcíny předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Dodává, že na vládu s kolegy odborníky apelovali už od léta, že je potřeba kampaň na podporu očkování co nejdříve spustit a zadat jí kompetentní agentuře.

Jak vy osobně vysvětlujete přínosy vakcíny úplnému laikovi?

V dnešní době není jiný nástroj, jak bojovat s touto novou nákazou, protože není vyvinut žádný účinný lék a všechny léky, které tady jsou, nejsou schopny ten virus zabíjet, jde pouze o podpůrné léky. Takže my neumíme člověka, který onemocní a má komplikovaný průběh s jistotou vyléčit. Nákaza se chová nevyzpytatelně. Dopředu nikdo neumí odhadnout jaký průběh bude mít zrovna u něj. Jediné co nám zbývá, je snažit se vůbec neonemocnět a aby člověk vůbec neonemocněl, je možné jedině díky očkování. Virus cirkuluje v naší populaci a pravděpodobně se tady bude pohybovat i příští rok a je velmi těžké vyloučit, že se člověk s nakaženým nesetká a neonemocní. Jediná šance je posílit imunitu proti tomuto viru očkováním a tím získat individuální ochranu.

Druhý důvod proč by se měl člověk očkovat je ten, že nebude nebezpečný pro svoji rodinu a blízké. Nebude muset řešit jestli navštívit své staré rodiče nebo prarodiče, jestli se jít testovat před návštěvou domova důchodců, aby viděl někoho z příbuzných.

A třetí důvod je ten, že pokud k tomu takto přistoupí více lidí a dosáhneme společným úsilím vyšší proočkovanosti, tak ta cirkulace viru v populaci výrazně zeslábne, my budeme moct uvolnit všechna opatření a zažijeme zase období, kdy se budeme moci zase normálně stýkat, organizovat koncerty, začít chodit do divadla a hlavně přestat nosit roušky. Toho nedocílíme nikdy, pokud se pro očkování rozhodnou jen někteří jedinci a řada ostatních si řekne, já jsem mladý, mě to ničemu nevadí, tak ať to prodělám. Tento přístup způsobí, že tady ta nákaza bude neustále.

Měli by se nechat očkovat i ti, kteří už covid prodělali?

Není záruka, že imunita po prodělané nemoci covid-19 bude celoživotní nebo nějaká dlouhodobá. Ještě se neví, jak dlouho po prodělání nákazy je člověk chráněn. Uvádí se takový bezpečný interval tří, maximálně šesti měsíců, ale existují opakované nákazy. To znamená, že jsou případy lidí, kteří covid-19 prodělali a s odstupem jednoho či více měsíců se nakazili znova. Což by u očkování nemělo nastat. Tam se sice také ještě neví, jak dlouho bude chránit, nicméně je to proto, že se s ním začíná. Nyní máme první očkované v dubnu letošního roku, takže už to bude skoro rok. A poté se ta imunita bude dále sledovat a pokud by se zjistilo, že ochrana není třeba desetiletá, ale kratší, tak se to elegantně dá vyřešit jedním přeočkováním třeba po roce až dvou.

Vidíte a mnoho lidí říká, že covid-19 je lepší prodělat a tím tu imunitu získat, než se nechat očkovat.

To je velice špatná myšlenka. Jednak vám žádný lékař nezaručí, že zrovna u vás to bude mít mírný průběh a že nebudete mít žádné komplikace. Je to virová nákaza a musíme si uvědomit, že viry umí poměrně dost poškodit imunitu. Po řadě virových onemocnění přetrvává oslabení organismu několik měsíců. Jsou viry, které umí vyvolat i systémové záněty, nebo neurologická onemocnění, která se mohou projevit až s odstupem. A to u koronaviru vidíme také. Takže spoléhat na prodělání nákazy, u které za A nevím, jestli budu dlouhodobě chráněn, za B nevím, jestli zrovna u mě nebude mít komplikovaný průběh, je ta nejhorší možná varianta. Je to skutečně zahrávání si s tou nemocí a my bychom měli nemocem předcházet, a ne se jim vystavovat.

Co říkáte na průzkum STEM, který odhalil, že lidé se sami očkovat nechtějí, ale přáli by si plošné očkování, tedy aby se vytvořila kolektivní imunita. Je to běžné, že se lidé nechtějí očkovat, i když chápou přínos očkování?

Je to bohužel běžné a není to problém jen Česka, ale celé Evropy a podobně nízký zájem je i v Izraeli. Tam jsou přitom, kvůli neustálému válečnému konfliktu zvyklí přistupovat k příkazům a názorům vlády dost jinak, protože vnímají, že je to pro jejich bezpečnost. I v těchto zemích má ale podle průzkumů zájem o očkování jen něco kolem 50 procent lidí. Ale jsou to všechno jen průzkumy a realita může být někdy odlišná. Na druhou stranu představa, že chceme mít pokoj od roušek, od karantén, zavírání divadel, zákazů fotbalových zápasů a necháme naočkovat "jen ty ostatní", tak si moc nepomůžeme. Když si to řekne 50 až 60 procent národa, tak proočkovanosti nikdy z logiky věci nedosáhneme. A jen ten jedinec, který se nechá očkovat získá benefit pro sebe a svoji rodinu, ale pro nás pro všechny to nic nepřinese. Myslím si, že tady by měla fungovat vzájemná sounáležitost. Jsou lidé, kteří přišli o práci, kteří nemohou podnikat, někteří se dostali do existenčních potíží... A jak jim můžeme pomoct? Jedině tak, že se necháme očkovat a až se obchody otevřou, tak tam půjdeme nakupovat, abychom jim ty peníze do podnikání zase nějakým způsobem přinesli. Zaměstnanci firem by si zase měli říct, že abychom mohli rozvíjet firmu, tak nemůžeme být pořád doma v karanténách, tak se pojďme očkovat. Tady musí být nějaká vzájemná sounáležitost a pochopení. Pokud se k tomu budeme stavět typu: "Všichni se nechte očkovat a já budu jen přihlížet a počkám si jak to dopadne," tak se covidu určitě nezbavíme a ta situace ve vlnách se bude neustále opakovat.

Solidarita není ale něco, čím Češi úplně oplývají. Myslíte, že by pomohlo lidi motivovat nějak jinak? Například penězi? Nebo negativně. Říct, že ti, kteří budou očkovaní, tak budou moci chodit na fotbal a do hospod a ti, kteří ne, tak až přijde další vlna budou muset sedět doma v karanténách.

Platit někomu za to, že se nechá očkovat a dělá něco pro své zdraví, pro prevenci, je podle mě úplně neetické a nepřineslo by to žádný efekt. Spíše je to o tom ukazovat výhody, které člověk získá, když se nechá očkovat a jsou to ty, které jsem už zmiňoval: výhoda pro mě, pro rodinu, pro celou společnost. Zároveň ale budu-li v kontaktu s někým, kdo nebyl očkován, tak z logiky věci nejdu do karantény a chodím dále do práce. Některé státy a určitě k tomu přistoupí i Evropa, budou vytvářet jakési certifikáty, covid pasy, kde bude zaznamenáno, že je daný člověk očkovaný. A myslím, že se dočkáme doby, kdy přijde další vlna, budou už tady naočkovaní lidé a podmínkou organizace sportovních či kulturních akcí bude to, že se mezi sebou lidé nesmí nakazit. A organizátoři sami budou avizovat, že při vstupu budou vyžadovat potvrzení o očkování. Izrael zavádí covid zelené pasy, které přesně k těmto účelům budou sloužit. Tyto lidi pustí do kina, na sportovní utkání a když se budou vracet z ciziny, tak po nich nikdo nebude chtít testy nebo karanténu. Myslím si tedy, že člověk získá výhody tohoto formátu, ale je potřeba o nich mluvit. Asi by to nemělo fungovat stylem, nechte se očkovat jinak nebudete moct cestovat nebo chodit do divadla. To je zastrašování, a to nebude fungovat. Spíše dát lidem najevo, že očkování je jejich volba, ale musí počítat s tím, že až se vrátí ze zahraničí, tak nemusí dělat nic pokud budou očkovaní a pokud ne, tak si budou muset na vlastní náklady zaplatit test a jít do karantény pokud bude pozitivní. To samé sportovní utkání, či kulturní akce, pokud tady bude další vlna, tak na ně půjdete, až se uvolní opatření, nebo si budete muset zase těsně před zápasem udělat test, který si opět budete muset uhradit a jít si někam vystát frontu. Takže bych radši dával lidem cestu volby, jestli chtějí jít tou snazší očkováním, nebo tou komplikovanější.

Viděl jste, jak se snaží propagovat očkování ministerstvo zdravotnictví? Ta reklama se stříkačkou? (Foto níže.) Co na to říkáte?

Je to hrozné! Je to šílená reklama, která vůbec nemůže zafungovat. My jsme opakovaně už od léta říkali, že je potřeba spustit informační kampaň a do té kampaně se musí zapojit odborníci na komunikační a informační kampaně. Já si myslím, že ministerstvo mělo pořád nějaký pocit, že tu kampaň spustí odborníci jako epidemiologové nebo vakcinologové. My ji ale nemůžeme spustit, já opravdu nejsem člověk, který by věděl, jak oslovit veřejnost a jaká grafická forma ji zaujme. Ani nemám ty možnosti. Kdyby mě ale někdo oslovil, abych dodal odborný obsah, nebo to překontroloval, tak se rád zapojím, to je úloha odborníků, ale musí to mít na starost nějaká agentura, která umí komunikovat. Když jsem viděl tu reklamu, která vyšla, přesto, že se nepovažuji za PR odborníka, tak bych jim byl schopen jako laik říct, prosím vás toto tam nedávejte. Jako vakcinolog, který už nějaké letáky, či kampaně k očkování ze zahraničí viděl, bych jim i mohl poradit. Takto mi to opravdu přijde hodně amatérské a myslím si, že kdybych měl za domácí úkol vyrobit přes víkend takový leták, tak si troufnu říct, že bych vyrobil hezčí.

Mě to přišlo skoro jako sabotáž…

Je to tak. Myslím, že to zafungovalo přesně naopak. Když to viděla moje dcera, která se bojí injekcí, tak řekla: "No tak to já nikam nepůjdu."