Datový expert a popularizátor vědy Petr Ludwig patří k nejvlivnějším bojovníkům proti covidové pandemii. Nevyvíjí sice žádnou vakcínu ani nemůže jako politici zavírat a otevírat obchody a restaurace, ale už od jara burcuje a přesvědčuje veřejnost, že má koronavirus brát vážně. Na Facebooku a YouTube ho sledují desítky tisíc lidí, s kampaní za nošení roušek Masks4All pronikl až do zahraničních médií jako CNN nebo BBC, v říjnu s předními akademiky a dalšími influencery sepsali hodně citovanou výzvu, která varovala, že do konce roku může mít Česko 10 až 15 tisíc mrtvých (ve čtvrtek statistiky ohlásily deset tisíc mrtvých, do konce roku ještě zhruba tisícovka obětí přibude).

A nyní bije autor známé knihy Konec prokrastinace na poplach opět: natočil nové video, kde vyzývá lidi, aby o Vánocích mimo jiné co nejvíc omezili sociální kontakty. Do kampaně #BezpečnéVánoce se opět zapojí i další influenceři. Podle Ludwiga hrozí, že po svátcích skokově narostou počty nemocných a mrtvých, což se mimo jiné ukázalo i v Americe po Dni díkůvzdání. Tím ale čtyřiatřicetiletý autor nekončí, už promýšlí i osvětovou kampaň na podporu očkování proti covidu. "Naše vláda selhává, někdo to vysvětlování dělat musí," říká.

HN: Máme týden do Vánoc. Co se podle vás bude dít?

Můžeme předpovídat, co se bude dít, podle dat z Ameriky, kde měli Den díkůvzdání před třemi týdny. Je to podobný svátek, lidé se rozjíždí za svými příbuznými, tráví čas společně. V Americe to mělo ten důsledek, že za čtrnáct dní poté vzrostly o 20 procent hospitalizace a o 39 procent dokonce úmrtí, což se úplně ničím jiným než díkůvzdáním nedá vysvětlit. Pravděpodobně se v Česku stane to samé, protože když přišlo rozvolnění na začátku prosince a byly otevřené hospody, tak se mnoho lidí nakazilo a začíná to být vidět na číslech. Jenže řada jich ještě nemá symptomy, takže to přesně sedne a Vánoce budou doba, kdy se to projeví a budou nejnakažlivější. A zrovna pojedou za prarodiči, rodiči a bude z toho velké riziko.