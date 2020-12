Ruční výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perel je od čtvrtka na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Při on-line zasedání o tom rozhodl mezivládní výbor této instituce. O zápisu informovala Petra Hrušová z ministerstva kultury. Česko má tak na tomto seznamu již sedm položek.

Nominace s názvem Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek se týká specifického druhu sklářského řemesla spojeného s vánočními tradicemi. Jeho nositelem je rodinná dílna Rautis v Poniklé a venkovští foukači perlí a navlékači, kteří s dílnou spolupracují a společně vytvářejí tyto osobité vánoční ozdoby. Poniklá je tak jediným místem na světě, kde se dodnes toto tradiční perlařské řemeslo zachovalo.

"Jsme strašně pyšní, hrdí na to, že na tom seznamu perlařina je. Je to velké uznání pro všechny řemeslníky, kteří se kolem té výroby točí, pro všechny perlaře, pro všechny montážníky, foukače a podle mě i pro celé Krkonoše," řekl předseda představenstva společnosti Rautis Marek Kulhavý.

První dílny na foukané perličky zde vznikaly už na konci 19. století a jejich výrobou se často živily celé rodiny. Způsob foukání perliček a výroby ozdob se od svého počátku příliš nezměnil.

"Na verdikt jsme netrpělivě čekali a mám velkou radost z toho, že se daří tuto starou unikátní výrobu vánočních ozdob udržovat stále živou. Gratuluji nositelům této tradice a všem, kteří se podíleli na přípravě nominační dokumentace, k úspěšnému zápisu na prestižní seznam vytvářený mezinárodní komunitou odborníků," reagoval ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Nominace vznikla v gesci Muzea Českého ráje v Turnově za spolupráce České komise pro UNESCO, Národního ústavu lidové kultury, ministerstva kultury a Libereckého kraje. Pro ČR jde již o sedmou položku na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví. Naposledy byla v roce 2018 přijata společná nominace Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Maďarska na zápis modrotisku. Na seznamu je i loutkářství na Slovensku a v Česku, sokolnictví, jízdy králů na jihovýchodě České republiky, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a slovácký verbuňk.

Výhradně česká nominace tradiční krkonošské výroby vánočních ozdob uspěla napodruhé, před dvěma lety ji výbor nepřijal. Při čtvrtečním rozhodnutí výbor poblahopřál České republice k příkladnému způsobu vypořádání připomínek, které vznesl ohledně této nominace v roce 2018 a na základě kterých byla nominace v revidovaném znění znovu předložena pro letošní hodnoticí cyklus.

Výrobce skleněných ozdob funguje na stejném místě od roku 1902. Sklárna nabízí přes 20 tisíc vzorů, některé pocházejí z počátku minulého století. Největší zájem je o tradiční vzory, zejména hvězdy.

Předseda představenstva firmy Marek Kulhavý zatím nedokáže odhadnout, zda jim zápis na seznam nehmotného dědictví UNESCO pomůže i obchodně. "Může a nemusí. Uvidíme. V obchodním jednání, když představujete něco a máte za sebou značku UNESCO, tak je to produkt, který má další hodnotu. S tím jsme ale do toho nešli. To je vedlejší přínos, že jsme s nominací uspěli," řekl dnes Kulhavý ČTK.

Na získání ocenění je pyšný. "Je to velké uznání pro všechny řemeslníky, kteří se kolem té výroby točí, pro všechny perlaře, pro všechny montážníky, foukače a podle mě i pro celé Krkonoše," dodal. I náměstkyně libereckého hejtmana pro kulturu Květa Vinklátová zápis považuje za velký úspěch a mezinárodní potvrzení unikátnosti této výroby. "Toto ocenění bezesporu přiláká do firmy Rautis a do Poniklé mnoho turistů. Budeme se snažit obci a panu Kulhavému být nápomocni," uvedla.

Patnácté zasedání Mezivládního výboru pro ochranu nehmotného kulturního dědictví se kvůli pandemii koronaviru koná on-line od 14. do 19. prosince.