Česko už nemíří do rozpočtového provizoria. Návrh státního rozpočtu pro rok 2021, který počítá se schodkem 320 miliard korun, prošel napodruhé Poslaneckou sněmovnou díky hlasům KSČM poté, co vláda ustoupila jejímu tlaku a v dílčím hlasování se souhlasem části poslanců odebrala deset miliard korun z peněz určených pro ministerstvo obrany. Kontroverzní přesun tvrdě kritizuje opozice, prezident Zeman je ale připravený tento rozpočet podepsat. Předpokládá ovšem jeho novelizaci v případě schválení daňového balíčku.

Nově stanovený rozpočet armády na příští rok je 75,4 miliardy a to znamená, že je nižší než ten, se kterým rezort hospodařil letos, a nenaplňuje zřejmě slib vlády z programového prohlášení, že bude vynakládat na obranu 1,4 procenta HDP. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že armáda o peníze nepřijde. Dostane je podle něj v jiné struktuře a v jiném čase.

Pro schválení rozpočtu i s přijatými pozměňovacími návrhy hlasovalo 56 poslanců z přítomných 106. Podpořili jej poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Koaliční ČSSD přitom ještě ve středu snížení rozpočtu ministerstva obrany odmítala.

Babiš řekl, že má ze schválení rozpočtu obrovskou radost. "Museli jsme vydat obrovskou energii a čas, abychom to prosadili," uvedl. Kabinet podle něj vyhověl požadavku KSČM, aby Česku nehrozilo rozpočtové provizorium. "Vláda nemůže dělat jen to, co považuje za správné, musíme hledat kompromisy," uvedl.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že jeho strana postup podpořila po slibu premiéra, že v lednu navrhne peníze armádě vrátit. "Sociální demokracie svými pěti hlasy ve vládě podpoří příslušné rozpočtové opatření, kterým ty peníze převede zpátky," řekl. Bez rozpočtu by hrozil podle Hamáčka v Česku chaos.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) České televizi řekl, že kvůli schválenému přesunu financí z jeho resortu do vládní rezervy rezignovat nehodlá. Očekává, že se peníze do rozpočtu obrany vrátí začátkem roku. V červnovém rozhovoru s ČTK přitom Metnar uvedl, že pokud by se měly rozpočtové škrty výrazně dotknout výdajů na armádu, nechtěl by nadále zůstávat na svém postu.

Pokud by sněmovna zákon neschválila, nastalo by od ledna rozpočtové provizorium. Stát by hospodařil podle letošního rozpočtu se schodkem 500 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před tím varovala a ještě v pátek apelovala na poslance, aby tuto situaci nedopustili.

"Schválený rozpočet jsem sice připraven podepsat, ale předpokládám, že dojde k novelizaci tohoto zákona v případě schválení daňového balíčku, který do tohoto rozpočtu činí zásek 130 miliard korun," citoval názor prezidenta Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček. O daňovém balíčku má sněmovna jednat příští úterý.

V dílčích hlasováních poslanci přesunuli zhruba 13 miliard korun. Při hlasování o pozměňovacích návrzích přidali peníze na podporu živého umění, sociální služby, Horskou službu, hasičům a policii. Absolvovali víc než 130 hlasování.

Deset miliard, které sněmovní většina na návrh KSČM odebrala ministerstvu obrany, zamíří do vládní rozpočtové rezervy. O jejím použití podle zákona o rozpočtových pravidlech rozhoduje vláda a v rozsahu jí určeném i ministr financí. Předseda KSČM Vojtěch Filip připustil, že má obavu, že vláda nevrátí peníze na řešení pandemické krize, ale do nákupu vojenské techniky. Argumentoval ovšem tím, že nákupy vojenské techniky se budou odehrávat v letech 2022 až 2026, a nikoliv v příštím roce. Kritiku, která zazněla ze strany TOP 09 a KDU-ČSL, označil za farizejství.

"Vy jste přinutili tuto vládu, aby na naše spojence v NATO ukázala dlouhý nos," vzkázal komunistům předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle Jana Skopečka (ODS) jde o záchranu vládních křesel na poslední rok.

Státní rozpočet počítá s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. Založen je na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta.

Česká národní banka však pro příští rok předpověděla růst jen o 1,7 procenta. V alternativním scénáři pro případ horšího průběhu druhé vlny pandemie a déletrvajících opatření by podle ČNB klesl hrubý domácí produkt o 2,7 procenta.

Řada opozičních poslanců proto kritizovala návrh rozpočtu jako nereálný. Vytýkala mu také, že neobsahuje předpokládané daňové změny v daňovém balíčku, o kterém má Sněmovna hlasovat až příští týden. Ve sněmovní verzi by balíček znamenal dopady pro státní rozpočet v objemu asi 90 miliard korun a pro veřejné rozpočty asi 130 miliard korun. Senát ho navrhl pozměnit, takže dopady do veřejných rozpočtů by měly představovat asi 99 miliard korun. Vláda na druhou stranu započetla do návrhu rozpočtu příjmy z digitální daně, kterou ještě Sněmovna neschválila.

Opozice za postoj při hlasování o přesunu peněz z resortu obrany kritizovala také vládní ČSSD. "Tak dlouho a zásadně byla ČSSD proti odebrání deseti miliard armádě, až hlasovala pro," uvedl na Twitteru předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. "Až budu shánět kolegy ochotné spolknout ropuchu, zajdu do klubu ČSSD," napsal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. ČSSD zatím změnu svého stanoviska nevysvětlila.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové není překvapení, že komunisté jsou silnějším koaličním partnerem hnutí ANO než ČSSD. "Hrdá strana by teď vypověděla koaliční smlouvu. Toho ale není rohožka schopna," uvedla na Twitteru.

