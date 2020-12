Platové tarify učitelů se od ledna zvýší o čtyři procenta. Zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách základ výdělku vzroste o deset procent. Na Twitteru to oznámili ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a ministr školství Robert Plaga (za ANO). Růst platů upravuje nařízení, které v pondělí schválila vláda.

Tarif představuje základ výdělku, k němu pak lidé dostávají příplatky a odměny. Původní verze nařízení počítala se zvýšením u učitelů o devět procent.

"Platové tarify příslušné platové stupnice byly navýšeny dle požadavku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o čtyři procenta oproti původně navrhovaným devíti procentům," uvedlo ministerstvo práce v podkladech k nařízení. Podle nich ministerstvo školství minulý pátek dva dny po termínu pro podávání připomínek poslalo návrh s navýšením o čtyři procenta. "Tomuto požadavku bylo vyhověno," uvedl resort práce. Podle něj návrh nařízení dostala vláda bez rozporů.

Chystané navýšení platů učitelů o devět procent v září po vyjednávání o podobě rozpočtu oznámili ministr školství Robert Plaga a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Na devítiprocentním navyšování pro rok 2021 se dohodli už před rokem při sestavování střednědobého výhledu rozpočtu.

Podle Plagy se ale o devět procent má zvýšit suma na platy. Tarify se zvednou o čtyři procenta a zbytek peněz učitelé dostanou v odměnách. Víc by mělo být na osobní příplatky. Ministr uvedl, že "nadtarify" se zvednou v mateřské škole z 1000 na 1500 korun a na základní a střední škole z 1500 na 3000 korun.

Ze státního rozpočtu by na růst platů zdravotníků, učitelů a pracovníků v sociálních službách mělo být potřeba 4,63 miliardy korun i s odvody. Podle původního návrhu s devítiprocentním růstem učitelských tarifů to mělo být 10,1 miliardy korun. Z rozpočtů krajů a obcí by mělo do zvýšení výdělků dál putovat 1,43 miliardy a ze zdravotního pojištění 4,63 miliardy.

O deset procent by měl růst tarif lékařům, sestrám, hygienikům i ostatním pracovníkům ve zdravotnictví. Stejně by se měl zvednout i v sociálních službách. "Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a další zaměstnanci v sociálních službách si platově polepší o celých deset procent! O deset procent se zvýší platy také všem zdravotníkům," uvedla Maláčová.

Původní verze nařízení obsahovala dvě varianty. První počítala s navýšením tarifů zdravotníků a v sociálních službách o deset procent a učitelů o devět procent, druhá k tomu přidávala ještě čtyři procenta do základu výdělku všem ostatním zaměstnancům veřejného sektoru. Celkem by tak státní rozpočet vydal 13,8 miliardy navíc, samosprávy 3,55 miliardy a zdravotní pojištění pak 4,97 miliardy korun. Tato verze z nařízení vypadla.

Ministryně financí už dřív uváděla, že víc peněz by lidem mělo zajistit zrušení superhrubé mzdy a změna daní. Daňový balíček vrátil Sněmovně s úpravami Senát. Změna v daních představuje výpadek příjmů státu asi o sto miliard. Schválený rozpočet na příští rok s tím ale nepočítá.