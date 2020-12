Je asi čtyřistakrát menší než průměr lidského vlasu a ještě před rokem jsme o něm neměli ani tušení. Říkáme mu čínský koronavirus, ale jeho pravé jméno je SARS-CoV-2. Za posledních zhruba dvanáct měsíců se mu podařilo nakazit přes 76 milionů lidí. Více než 1,6 milionu z nich pak zemřelo. Jen v Česku to je zatím více než deset tisíc lidí.

Vědci z pražského Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR mají už od jara jako jedni z mála v Česku možnost zkoumat tento infekční virus. Ve speciálně vybavených laboratořích jím infikovali buňky, přidávali postupně asi sedm tisíc různých látek a následně sledovali jejich reakci. Především to, jestli testovaná látka dokáže množení viru v buňce zabrzdit.

Dnes mají vytipováno několik "favoritů" a ty budou prověřovat, jestli je bude možné využít proti nákaze známé pod názvem covid-19. Co se vlastně po roce výzkumu vědci o tomto viru dozvěděli?

Například se zdá, že skutečně vznikl přirozenou cestou v přírodě. "Kdyby měl tento nový virus vyrobit člověk, udělal by to jednodušeji. Spíš by okopíroval předešlý typ SARS-CoV-1," říká vedoucí skupiny virologie z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Jan Weber.

HN: Co na viru SARS-CoV-2 překvapuje asi nejvíc?

Asi nejvíc je to jeho schopnost se šířit. A hlavně, že se šíří v té bezpříznakové fázi nebo těsně před tím, než ty příznaky propuknou.

HN: A to jiné viry nedělají?

Koronaviry určitě ne. S virem SARS-CoV-1, tedy koronavirem jedna, jak mu říkáme, jste rovnou skončil v nemocnici a vir se častěji přenášel až tam. U většiny ostatních nemocí se třeba už alespoň cítíte špatně, když jste nakažlivý. Ten dnešní koronavirus přenášejí velmi často lidé úplně bez příznaků, což je skutečně neobvyklé. Podle některých studií je bezpříznakových přenašečů třicet, podle jiných kolem padesáti procent. Bude to, myslím, někde mezi.