V Česku se v neděli začalo s očkováním proti nemoci covid-19. Ve čtyřech pražských a dvou brněnských nemocnicích je dostupných celkem 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. První dávku dostal premiér Andrej Babiš (ANO) a válečná veteránka Emilie Řepíková. Další dávky jsou určené zdravotníkům a seniorům.

Babiš před začátkem očkování řekl, že vakcína objednaná Evropskou unií je nadějí k návratu do normálního života po nejhorším roku v moderní historii. Česko podle něj uplatnilo opci u firmy Pfizer, od které dostane další čtyři miliony dávek navíc, dohromady osm milionů. Celkově Česko dostane 15,9 milionu vakcín pro 8,95 milionu lidí, řekl Babiš. Premiér počítá s tím, že se bude očkovat po následujících devět měsíců.

Očkovací látku mají k dispozici pražské nemocnice v Motole, Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice na Bulovce. V Brně se pak jedná o Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u svaté Anny. Každá nemocnice zvládne naočkovat stovky lidí denně. Očkuje se ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní.

Postupně by mělo vzniknout třicet center pro očkování a zhruba od května mají očkovat i praktičtí lékaři. Vyplývá to podle serveru Seznam Zprávy z druhé verze očkovací strategie vlády. Stát ji 23. prosince rozeslal krajům a nemocnicím, potvrdil serveru koordinátor vakcinační strategie Zdeněk Blahuta. Širší veřejnost se bude moci nechat očkovat asi až od března.

Index rizika protiepidemického systému PES v Česku, podle něhož se mají řídit opatření proti nemoci covid-19, v neděli klesl z nejvyššího, pátého stupně na čtvrtý. Hodnota indexu se snížila ze sobotních 76 bodů na 71 bodů ze sta. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Za poklesem indexu stojí snížení tzv. reprodukčního čísla z 1,05 na 0,94. Číslo udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je tedy reprodukční číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje.

V zemi se přitom v neděli zpřísnila opatření na pátý stupeň. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) posun ze čtvrtého do pátého stupně navrhl kvůli vývoji epidemie covidu-19 v posledních dnech. Podle modelů by bez nových opatření přibývalo na přelomu roku asi 15 tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem denně a v nemocnicích by bylo 7 tisíc lidí, vysvětlil. Opatření by měla zajistit, že bude diagnostikovaných maximálně 11 až 12 tisíc denně a v nemocnici mezi 4 tisíci a 5 tisíci lidmi, dodal ministr.

Blatný lidi mimo jiné vybídl, aby oslavili silvestr v rodinném kruhu. Přísnější opatření budou zatím platit do 10. ledna. Předtím se vláda sejde a rozhodne o případném dalším prodloužení.

Pátý stupeň PES znamená omezení shromažďování ze šesti osob na dvě a prodloužení zákazu nočního vycházení o dvě hodiny na dobu od 21:00 do 04:59. Ve stejnou dobu musí být také zavřená výdejní okénka restaurací. Úředníci by měli v pátém stupni pracovat hlavně z domova a vyřizovat jen nezbytnou agendu. Školy se po prázdninách otevřou jen pro žáky prvních a druhých tříd základních škol, otevřené budou i mateřské a speciální školy.

Ve čtvrtém i pátém stupni se počítá jen s nákupy základních potřeb a výdejem zboží objednaného přes internet. Provozovny služeb mají mít zavřeno kompletně. Nyní ve čtvrtém stupni platila předvánoční výjimka a otevřeny byly jak služby, tak obchody.

Blatný ve středu řekl, že velké supermarkety budou smět nabízet jen zboží, které je dostupné v otevřených malých obchodech, další nikoliv. "Velký řetězec nebude moci prodávat to, co nepatří k artiklům, které jsou vyjmenované a nezbytně potřebné," uvedl. Obchody, které mohou být v provozu, mohou fungovat i v neděli.

V případě bohoslužeb je v pátém stupni možné využít desetinu míst k sezení, ve čtvrtém je to pětina. Svateb a pohřbů se smí účastnit nejvýše 15 místo 20 osob. Od neděle se zastaví také provoz lyžařských vleků.