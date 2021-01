Mít dům se zahradou ještě před dokončením střední školy, a dokonce bez hypotéky? Vlastní bydlení je v dnešní době často fikce i pro mnohem starší. Sedmnáctiletý student truhlařiny z Karlových Varů se ale před rokem a půl rozhodl, že si vlastníma rukama svůj vlastní dům postaví. Zvládnout to chtěl do dvou měsíců a pod 400 tisíc korun. Rozpočet zatím dodržel, s časem už podle svých slov nakládá realističtěji. Co všechno obnáší stavba takového tiny-housu, tedy malého domku, zjistil pořádně až v jejím průběhu. Dnes své zkušenosti sdílí i s ostatními.

"Ze začátku jsem si dával termíny, chtěl jsem to mít třeba hotové do dvou měsíců. Ale to jsem ještě vůbec nevěděl, co to všechno obnáší a jak dlouho to bude trvat. Takže teď si pevná data nedávám. Rád bych ho ale už v průběhu příštího jara dokončil," říká středoškolák Radek Pospíšil s odkazem na to, že prvotní impulz přišel ze sociálních sítí už loni na jaře. Tam také Pospíšil narazil na instagramový profil Čecha, který domky vyráběl na zakázku. "Od toho jsme taky koupili projekt na podvozek domečku a pak už jsme se do toho pustili sami."