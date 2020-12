Ministerstvo zdravotnictví ve středu povolilo očkovat z jedné ampule vakcíny proti nemoci covid-19 od firem Pfizer a BioNTech šest lidí namísto pěti. Výrobce totiž dává do lahvičky větší množství očkovací látky, než je na pět dávek potřeba. Doposud se tato rezervní látka vyhazovala. Podle odborníků ji ale lze s trochou zručnosti a vhodným vybavením využít. "Rozhodně to není tak, že by šestá dávka vznikla ředěním," upozorňuje Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví.

HN: V pondělí večer premiér Andrej Babiš (ANO) na svém Twitteru uvedl, že požádal předsedkyni Evropské komise o urychlené schválení možnosti očkovat šest dávek z jedné ampule Pfizeru namísto povolených pěti. České ministerstvo zdravotnictví to už ve středu povolilo. Jak se na tento návrh díváte?

Souhlasím s ním. Pro Česko by to znamenalo 800 tisíc dávek navíc. To není malé číslo! Není to ale návrh pana premiéra. Podněty byly celosvětové a výrobce to sám inicioval. Evropská léková agentura (EMA) už to řeší. Od začátku se ví, že je v tom objemu více než pět dávek, aby byla jistota, že se z toho podaří nasát pět dávek po 0,3 ml. Nyní EMA řeší, zda by z toho šlo vysát i šestou dávku a řeší to i bez českého impulzu. Už tento týden by k tomu měla vydat stanovisko. Věřím, že to schválí.

HN: Co je k nasátí té šesté dávky potřeba? Má to nějaký háček?

Ukazuje se, že ke správnému nasátí poslední šesté dávky se bude muset použít jiná speciální jehla, tak aby byla jistota, že se podaří natáhnout celou dávku.

HN: Řešili jste možnost šesté dávky i v rámci vaší epidemiologické skupiny?

Ano. Jsme v kontaktu se zástupci Pfizeru a od počátku jsme se výrobce ptali, proč je tam toho o tolik více, než je potřeba. Vysvětlil nám, že to je proto, aby byla jistota, že tam je plnohodnotných pět dávek pro případ, že by někdo špatně dávku nasál. Je to rezerva.

HN: Je u vakcín obvyklé, že v nich zůstává takové množství očkovací látky navíc?

Zaprvé nejsou obvyklá multidávková balení. Běžně se používají jednodávková balení. Větší balení se používají jen v případě pandemických situací, kdy je potřeba naočkovat větší množství lidí naráz. Obvyklé to tedy není proto, že takové pandemie tu obvykle nemáme. Naposledy se multidávkové balení použilo v době chřipkové pandemie. A vždycky, když se používá vícedávkové balení, tak musí mít rezervu, aby byla jistota, že se podaří nasát všechny dávky. Kolikrát je technicky nemožné vysát z lahvičky vše do poslední kapky.

HN: Nemůže ta dodatečně schválená šestá dávka podkopat důvěru ve vakcínu?

Nechápu, jak by mohla.

Související Před 3 min Šest místo pěti. Lahvičky od Pfizeru obsahují víc dávek vakcíny Před 3 min Z jedné lahvičky vakcíny proti covidu-19 společností Pfizer/BioNTech může šikovný zdravotník vybavený vhodnou injekční stříkačkou naočkovat až...

HN: Lidi jsou kreativní a vymýšlí si různé věci. Na sociálních sítích už se objevují příspěvky o ředění vakcíny. Ve svém příspěvku se tak na Twitteru vyjádřil například i bývalý premiér Mirek Topolánek.

Takové příspěvky se samozřejmě objevovat mohou, ale je to stejně nepodložené, jako když někdo napíše, že si pan premiér Babiš místo vakcíny nechal do ruky píchnout jen vodu. Není nutné komentovat kdejaký nesmysl a výmysl. Pančování vakcíny je tak velká zhovadilost, že to ani nemám chuť komentovat. Nedovedu si představit, jak by šestá dávka mohla podkopat důvěru ve vakcínu. Je to jako byste si u řezníka koupil kilo masa a doma zjistil, že vám dal o dvacet deka víc. Asi nebudete nadávat na řezníka, že vám toho dal víc. Stejně tak nebudete nadávat na zmrzlináře, který vám dá větší kopeček zmrzliny. Nebudete ho kvůli tomu považovat za nedůvěryhodného. Naopak si můžeme říci, že v ceně dávky pro pět lidí máme jednu dávku navíc. To je benefit. Je to ukázka toho, že ta firma nešetří a dá klidně i víc než nutně musí.

HN: Tedy v lahvičce je větší množství vakcíny už před jejím ředěním.

Ano, je tam 0,45 mililitru zmrzlé vakcíny a když tam podle návodu přidáte 1,8 mililitru fyziologického roztoku, tak dostanete 2,25 mililitru. Rozhodně to není tím, že by se tam dávalo více fyziologického roztoku. To by bylo zcela nepřípustné, protože by to ohrožovalo funkčnost vakcíny.

HN: Fyziologický roztok se do vakcín přidává běžně?

Ano, jsou různé způsoby vakcín. Některé jsou již připravené k aplikaci, jiné se dodávají například v podobě prášku a musí se rozpustit. Nebo se dodávají vakcíny v koncentrované podobě a musí se rozředit. To je případ vakcíny od Pfizeru a BioNTechu. Koncentrovaný roztok se používá z důvodu vyšší stability vakcíny a snazšího skladování.

HN: Už někdy došlo k tomu, že by Evropská léková agentura rozhodovala o dodatečném navýšení počtu dávek v jednom balení?

Nepamatuji se. Ale jak jsem již říkal, vícedávková balení se používají jen v případě pandemií, kdy je potřeba očkovat větší množství lidí naráz. Normálně se používají jednodávková balení. Určitě k vyhazování zbytků vakcíny docházelo i u vícedávkových vakcín v době chřipkové pandemie, nikdo to ale neřešil. Myslím si, že nyní je vakcína pod mnohem větším drobnohledem než obvykle. Zatímco dříve lékař nepřemýšlel nad tím, že mu v lahvičce něco zbude a prostě to jen vyhodil do koše, v případě covidových vakcín, kdy je řeší celý svět a je jich nedostatek, je logické, že se řeší i každý jejich zbyteček.