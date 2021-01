Jednou z výzev, před které nás postavila koronavirová pandemie, je i test naší schopnosti poprat se se záplavou informací, jež se na nás o covid-19 valí ze všech stran. Zachovat si při jejich zpracovávání zdravý odstup a nepodlehnout lákavým nepravdám je přitom klíčová dovednost pro to, abychom tuhle krizi zvládli. "Současná situace prověřuje kritické myšlení nás všech, jako nic předtím," tvrdí Lukáš Hána, který se kritickému zpracovávání informací věnuje profesně už osm let a učí ho veřejnost, studenty, manažery, ale třeba i členy zpravodajských služeb. "Právě teď se bez kritického myšlení obejdeme jen těžko, protože pandemie covidu-19 je komplexní problém a ty zpravidla nemají intuitivní řešení. Je potřeba zpochybňovat vlastní instinkty, jít do hloubky, hledat důkazy a zapojit hlavně rozum. Velký problém ale je, že se o to velká část lidí ani nepokusí," říká.

V čem přesně spočívá kritické myšlení?

Jde o schopnost samostatně posuzovat kvalitu informací a rozumně se na jejich základě rozhodovat. Schopnost znamená, že je to třeba trénovat, že to není něco, s čím se narodíme. Je to jako třeba jízda na kole. Těžko můžete očekávat, že na něj sednete a pojedete, když jste to nikdy nezkoušela. Na kritickém uvažování je potřeba pracovat úplně stejně, bohužel ale k němu nejsme nějak výrazně vedeni.