Po vánočních svátcích se Česko opět vrátilo do pátého stupně PES. Rizikový index protiepidemického systému klesl v pondělí na 85 bodů ze sta, což stále odpovídá nejvyššímu pátému stupni pohotovosti, který mimo jiné znamená komunitní šíření nákazy. V nejvyšším stupni jsou dál všechny kraje. Aktuálně platná nařízení si můžete přečíst níže.

Vláda na dnešním, prvním zasedání po Novém roce posoudí, jak se o svátcích epidemie koronaviru vyvíjela. Ministři mají jednat o kompenzacích pro některé dosud opomenuté obory, například provozy skiareálů. V celé republice se už také začalo očkovat proti nemoci covid-19. Do Česka před koncem roku přišly první dvě dodávky vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, které mohou vystačit až pro víc než 33 tisíc lidí. První zásilku si rozdělily nemocnice v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, vakcíny z druhé dodávky se dostaly do všech ostatních krajů. Přednost v očkování před běžnou populací mají podle vládní očkovací strategie dostat zdravotníci v nemocnicích, hospitalizovaní senioři, lékaři nebo lidé v domovech pro seniory. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v televizi Prima uvedl, že na očkování proti covidu-19 se mohou od 15. ledna registrovat lidé nad 80 let věku a od 1. února všichni další obyvatelé. Očkovací termín dostanou podle různých kritérií. Zopakoval, že Česko má objednáno 15,9 milionu dávek pro téměř devět milionů lidí.