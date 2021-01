Očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600.000, by mělo být hotové nejpozději v březnu. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Mimo jiné jde o zdravotníky, kteří pečují o covidové pacienty, a lidi nad 80 let. Ministr také zopakoval, že rezervační systém pro očkování proti covidu-19 bude pro lidi nad 80 let spuštěn 15. ledna, pro ostatní pak od 1. února. Strategii k očkování ministerstvo zveřejnilo už v prosinci.

Aktuální vakcinační strategie počítá s tím, že v první fázi budou očkováni především zdravotnici, kteří se starají o nemocné s covidem-19, senioři v domovech seniorů a také personál těchto zařízení a dále lidé, kterým je více než 80 let, protože mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci. Celkem jde podle ministra asi o 600 tisíc lidí.

Následně budou mezi prioritními skupinami také praktičtí a dětští lékaři, vojáci, kteří se podílejí na boji s covidem-19, a pracovníci integrovaného záchranného systému.

Rychlost očkování bude podle ministra ovlivňovat především to, jak rychle budou do ČR dodávány vakcíny od výrobců. "To bude v budoucích měsících limitovat rychlost očkování," uvedl Blatný.

Poté, co bude od února spuštěn centrální rezervační systém, se budou moci zaregistrovat i lidé, kteří nepatří do prioritních skupin. Podle ministra budou zařazeni do systému, ale bude jim přidělen termín až poté, co budou naočkováni lidé z prioritních skupin. Systém bude podle ministra podobný jako rezervační web pro antigenní testování veřejnosti. Lidé budou muset uvést svůj věk, zaměstnání a případné onemocnění, kterým trpí. Poté jim přijde potvrzovací e-mail nebo sms.

Na mladé lidi bez jakýchkoliv zdravotních problémů by se s vakcínou proti covidu-19 mohlo dostat na přelomu jara a léta, spíše v létě. Kýžená část populace, kolem pěti milionů lidí, by mohla být proočkována do konce léta, dodal Blatný. Uvedl také, že podle dat z pondělního večera bylo dosud očkováno 13 tisíc lidí. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v pondělí České televizi řekl počet o 2000 vyšší.

Každý čtvrtek by mělo ministerstvo zdravotnictví zveřejnit týdenní údaje o dodávkách vakcíny proti covidu-19 do ČR a o počtu očkovaných, řekl Blatný.

Ministerstvo představilo nový výpočet skóre PES

Novým parametrem systému PES bude podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška podíl hospitalizovaných z důvodu covidu-19, kteří nebyli předtím zachyceni testem či trasováním.

Na základě nového počítání by skóre PES při započítání hospitalizací k pondělku bylo 89, stejně jako při počítání s pozitivitou testů. Úřad ho bude zveřejňovat od středy.

Systém PES nebude podle Duška počítaný pro jednotlivé kraje, data ale zveřejňovaná budou. Číslo za okresy kvůli parametru hospitalizací nebude.

Výpočet indexu rizika dosud vycházel z počtu nových případů, nákazy u seniorů, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že výsledné číslo je zkreslené velkým počtem antigenních testů, jejichž pozitivní výsledky se do počtu započítávají. V počtu denních testů však nejsou.

V pátém stupni rizika bude ČR podle ministra Blatného s největší pravděpodobností i v příštím týdnu. Současná opatření zatím platí do neděle.

Rizikový index protiepidemického systému PES v úterý stoupl na 89 bodů, sedmý den zůstává v nejpřísnějším, pátém stupni pohotovosti.

V plánu je také tabulka opatření, ty jsou rozdělené do pěti stupňů. Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví by mohly být některé aktivity, které jsou v určitých stupních zakázané, umožněné za konkrétních okolností . například s negativním výsledkem antigenního testu. Představit by ji ministerstvo mělo v průběhu příštího týdne, uvedl Blatný.

Připravujeme podrobnosti.