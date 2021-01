Úterní nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku byl nejvyšší od březnového začátku epidemie v zemi. Přibylo 17 278 nakažených. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Podíl nově zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů stoupl z pondělních 37 procent na zhruba 41,5 procenta. V předchozím týdnu ale dosahoval i výrazně vyšších hodnot, v pátek přesahoval 52 procent.

Od 1. března, kdy testy prokázaly nákazu koronavirem u prvních lidí v Česku, bylo v zemi zaznamenáno zhruba 777 tisíc případů covidu-19. Aktuálně nemocí trpí přes 126 tisíc lidí. V úterý mírně ubylo hospitalizovaných z pondělních 7103 na zhruba sedm tisíc. Asi tisícovka z nich je ve vážném stavu.

Od začátku epidemie zemřelo 12 436 lidí s covidem-19. V pondělí bylo zaznamenáno 124 úmrtí a v úterý 90, ale ministerstvo údaje o počtech zemřelých pravidelně zpětně navyšuje.

Rekordní čísla zaznamenala za úterý také Praha, kde přibylo 2034 prokázaných případů nemoci covid-19, nejvíc za jeden den od začátku epidemie. Dosud se v metropoli novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 88 409 lidí, z nichž 1139 zemřelo.

Více než 2000 nových případů za den zaznamenali hygienici v hlavním městě teprve podruhé od začátku loňského března, kdy se v Česku nový koronavirus objevil. Poprvé to bylo 29. prosince, kdy testy v Praze odhalily 2009 nově infikovaných.

PES je stále na nejvyšším stupni

Rizikový index protiepidemického systému PES ve středu klesl na 86 bodů. Už víc než týden tak odpovídá nejpřísnějšímu, pátému stupni pohotovosti označovanému jako kritický stav, při němž se nákaza šíří komunitně a kapacity nemocnic se blíží svému limitu. Opatření v zemi odpovídají pátému stupni od 27. prosince. Vláda před Vánocemi uvedla, že to tak zůstane minimálně do neděle 10. ledna. Kvůli nepříznivé epidemické situaci a zhoršující se situaci v nemocnicích budou s největší pravděpodobností platit i příští týden. Připustilo to i ministerstvo zdravotnictví na Twitteru.

Situace se nelepší. Počet hospitalizovaných stále stoupá. Ve stupni 5 tak budeme zřejmě i po 10. 1. https://t.co/f8NZlmLZD6 — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) January 6, 2021

Ministerstvo ve středu poprvé zveřejnilo protiepidemické skóre podle upravených parametrů, kdy do hodnoty nově započítává podíl hospitalizovaných s covidem, u nichž se nákaza prokázala až v nemocnici, a přestalo zohledňovat relativní pozitivitu testů. U reprodukčního čísla mírně změnilo jeho bodové ohodnocení.

V úterý byla hodnota PES vypočítaná ještě podle staré metodiky 89 bodů, den před tím 85 a první tři lednové dny 90 bodů ze sta, což bylo dosud nejvyšší číslo.

Další parametry pro výpočet protiepidemického skóre, tedy průměr nakažených na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory, zůstaly i v upraveném výpočtu. Ve dvou nejvážnějších stupních pohotovosti už ministerstvo nezveřejňuje hodnotu indexu pro jednotlivé okresy ani kraje.