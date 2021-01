Tobias Beck se snaží lidi vybičovat k tomu, aby ze sebe vydolovali to nejlepší. Je to motivační spíkr. Za patnáct let své spíkrovské kariéry vybudoval bývalý letecký stevard, vystudovaný psycholog, a jak říká, vášnivý posluchač všech, kdo mají co říct, slušně fungující byznys. S příchodem koronaviru musel ale i on podnikání postavené na eventech a setkávání se s lidmi zastavit.

"Reagoval jsem na to tehdy úplně typicky. Seděl jsem na gauči a litoval se a koukal tupě na Netflix. Pak za mnou ale přišla moje žena s velmi jednoduchou otázkou, a sice, proč neudělám to, co radím ostatním," říká muž, který má za sebou přes 2000 motivačních vystoupení a práci pro firmy jako Facebook nebo American Express. "Protože je moje žena velmi moudrá, tak jsem ji poslechl a dnes musím říct, že v pandemii vidím jednu z vůbec nejlepších příležitostí pro rozvoj, ať už osobní nebo společenský," dodává a v rozhovoru pro HN popisuje, v čem přesně a co bychom ze stávající situace mohli vytěžit i my.