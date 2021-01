Za pátek přibylo v Česku 13 029 potvrzených případů koronaviru, což je zhruba o 1800 méně než ve čtvrtek. Skóre protiepidemického systému PES se posunulo na hodnotu 87, tři dny před tím stagnovalo na hodnotě o jeden bod menší. Za zvýšením hodnoty stojí i nárůst zjednodušeného reprodukčního čísla - ze čtvrtečních 1,11 stouplo na 1,2.

V nemocnicích leželo k pátku 7249 nakažených, na jednotce intenzivní péče bojuje o život 1108 z nich. V pátek se provedlo 37 149 PCR testů, u nichž byla pozitivita kolem 35 procent. Momentálně se s nákazou nemocí covid-19 potýká přes 155 tisíc lidí. V pátek v nemocnicích leželo 7249 nakažených, na jednotce intenzivní péče bojuje o život 1108 z nich. Epidemie tento týden v Česku podle statistik zesílila, v úterý a ve středu bylo přes 17 tisíc nově nakažených.

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro deník Právo řekl, že zatím bylo v Česku naočkováno vakcínou od firem Pfizer a BioNTech přibližně 40 tisíc lidí. Zároveň hledal důvody, proč zatím není zájem o očkování proti nemoci covid-19 tolik valný. "Je kolem toho strašně moc dezinformací. Stát v minulosti nereagoval na všechny popírače očkování a málo propagoval i třeba očkování proti chřipce," uvedl premiér.

Babiš zároveň dodal, že počet lidí, kteří mají zájem se očkovat je větší, než počet vakcín, které má v Česko k dispozici. Během ledna a února by se podle strategického plánu mělo dostat na všechny nad 80 let, dále zdravotníky pečující o nemocné s covidem, lidi v domovech seniorů a také jejich personál. Mladší lidé bez závažných obtíží, kteří mezi zájemce o očkování také patří, by se měly na řadu dostat až v červenci.

Jan Blatný: Finální podobu metodiky očkování zohledňující připomínky z terénu představíme po neděli. Jednu věc vám mohu slíbit už nyní - zdravotníci mají při očkování jasnou prioritu. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) January 9, 2021

Podle údajů Ministerstva vnitra a sociálních věcí nastoupilo za loňský rok do karantény kvůli koronaviru 344 468 lidí, přitom v říjnu jich šlo do karantény 119 224. Ekonomové a odborníci na sociální problematiku upozorňují, že se lidí v poslední době nechtějí testovat, aby nemuseli do karantény. Nakažení nehlásí ani své kontakty, aby je neuvalili do izolace. Důvodem může dle expertů být nízká nemocenská.

Kvůli vysokému výskytu koronavirových infekcí v České republice a na Slovensku obnovuje Rakousko od páteční půlnoci kontroly na hranicích s oběma zeměmi a nahradila jimi dosavadní mobilní kontroly ve vnitrozemí. V sobotu dopoledne byl na česko-rakouských hranicích provoz plynulý a kolony se podle jihočeského policejního mluvčí Jiřího Matznera netvořily.

Do aktuální statistiky přibylo za pátek 88 zemřelých s potvrzeným onemocněním covid-19, od počátku roku 2021 zemřelo s covidem přes tisíc lidí. Celkem od začátku epidemie zemřelo 12 978 lidí. Od březnového začátku epidemie odhalily testy v Česku přes 800 tisíc pozitivních případů. Celkově se od března provedlo přes 4 miliony PCR testů, od listopadu se zatím provedlo i přes milion antigenních testů, v pátek jich bylo 25 978.



Nemocnice jsou covidem-19 podle ministra Jana Blatného (za ANO) nesmírně zatížené. Nelze podle něj proto v současných dnech uvažovat o uvolňování opatření. Otevření polní nemocnice v pražských Letňanech resort zatím neplánuje. V současnosti totiž nemá dostatek civilního personálu, který by lůžka mohl obsloužit.