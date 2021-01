Byla to bouře, která loni na podzim přehlušila na chvíli dokonce i nastupující druhou vlnu pandemie. Vyvolal ji plán ministra školství Roberta Plagy (za ANO) na zásadní změnu podmínek, za nichž jsou v českém školství vzdělávány děti se speciálními potřebami – tedy tzv. inkluze. Během připomínkového řízení protestovaly jiné vládní rezorty (třeba ministerstvo zahraničí návrh zcela odmítlo jako diskriminační), rodiny dětí, které inkluzivní vzdělávání využívají, vzdělávací experti i poslanci, a to včetně zástupců stran, jež jinak inkluzi spíše odmítají. Jak to shrnul místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň (piráti): "Nepamatuji si jiné školské téma, u něhož by byl tak univerzální odpor, jako byl proti této vyhlášce. Ve školství bývají různé názory a časté střety nejrůznějších aktérů, ale tady to bylo jednoznačné: toto je nutné zastavit."

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.