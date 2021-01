Příští týden v pátek by lidé mohli například o víkendu vyrazit lyžovat, a v tuzemských skiareálech se dokonce také ubytovat. Má to však dvě podmínky - negativní test na koronavirus a fakt, že skóre protiepidemického systému PES do té doby klesne ze současného pátého stupně alespoň na čtvrtý.

Vláda nyní připravuje plán, jak po 22. lednu, dokdy aktuálně platí nouzový stav, alespoň částečně uvolnit současná protiepidemická opatření.