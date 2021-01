Vláda řešila na svém pondělním jednání možné další zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Na tiskové konferenci po jejím jednání to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podle něj je nutné na zhodnocení situace vyčkat asi do středy.

"V žádném případě není možné uvažovat o nějakém rozvolnění," řekl Blatný. V sobotu testy ukázaly 8406 nově pozitivních, což bylo proti minulému týdnu o 3400 víc. V neděli jich bylo stejně jako v pátek naopak méně než před týdnem.

Pokud už začal počet nových případů klesat, v nemocnicích se to podle Blatného projeví nejdříve za týden. "Teď je potřeba nemocnice opravdu vyprázdnit. Protože kdyby přišla nějaká další vlna nebo i jenom vlnka, tak nastoupí do nemocnic, které jsou už teď přetížené," dodal.

Situaci ohledně kapacity lůžek v nemocnicích zatím bude Česko řešit bez pomoci okolních zemí, řekl ministr zdravotnictví. Podle Blatného v nich není o moc lepší situace. Některé německé spolkové země mají podle něj volné kapacity na jednotkách intenzivní péče třeba 14 procent, v Česku je průměrně 20 procent. "Nebylo by korektní chtít pomoc po někom, kdo je na tom stejně špatně jako my," řekl.

Blatný také uvedl, že vláda na svém mimořádném středečním zasedání bude také jednat o metodice očkování po zapracování připomínek. K očkování také Blatný uvedl, že denně bude možné očkovat až 100 tisíc lidí, pokud bude dost vakcíny. Polovinu by podle šéfa restortu zdravotnictví mohli zvládnout praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Také není pravděpodobné, že by se uplatnil návrh ministerstva vnitra využít k očkování volební místnosti.

V současné době pokračuje očkování převážně zdravotníků vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech, kterou do soboty dostalo zhruba 40 tisíc lidí. V záložní nemocnici na výstavišti v Brně v pondělí začalo zkušební očkování policistů a hasičů, kteří pomáhají jako dobrovolníci v nemocnici.

V úterý má dorazit prvních 8000 dávek očkovací látky od firmy Moderna. Původně premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu informoval o tom, že tato společnost dodá vakcínu už v pondělí v počtu 20 tisíc dávek. O tom, jak zrychlit očkování, chce jednat s Izraelem, kde je vakcinace proti koronaviru nejrychlejší na světě. Prozatím bylo v devítimilionové zemi naočkováno 1,87 milionu osob.

Schválené kompenzace pro vlekaře

Vláda na pondělním jednání také schválila kompenzace pro vlekaře. Provozovatelé vleků a lanovek budou mít za nucené uzavření nárok na kompenzaci 210 až 530 korun za den. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se bude počítat podle míst a typu přepravních zařízení. Příspěvek bude podnikatelům náležet za období od 27. prosince do 22. ledna. Příjem žádostí do programu Covid sport III Lyžařská střediska by měl začít v lednu.

Havlíček na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že bude-li epidemická situace lepší, lyžařská střediska budou určitě jedním z prvních oborů, které budou uvolněny. Už se podle něj prokázalo, že režim je možný řídit, lyžaři jsou dobře chráněni sami o sobě a Česko by mohlo následovat Rakousko v používání respirátorů typu FFP2.

Asociace horských středisek přivítala přijatý program kompenzací. Bez státní pomoci by podle asociace mnoho areálů nemuselo nynější uzavření přežít. Vlekaři věří, že se epidemická situace postupně uklidní a provoz vleků lanovek budou moci opět spustit. V pondělí to řekl ředitel asociace Libor Knot.

Pro provozovatele vleků a lanovek je vyčleněna jedna miliarda korun. Na základní vleky budou moci podnikatelé na jedno místo čerpat 210 korun, na neodpojitelné lanové dráhy připadne 340 korun a pro odpojitelné lanové dráhy 530 korun za den provozu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že předpokládá, že nebude vyčerpána celá miliarda, ale spíše 700 až 800 milionů korun.

"Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 procent běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé tři sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Vláda studentům s pracovní povinností plošně odpustí daně i odvody

Ministerstvo financí plošně odpustí povinnost platit daň z příjmu všem studentům, kterým byla při nouzovém stavu uložena pracovní povinnost v zařízeních sociálních a zdravotních služeb. V pondělí to schválila vláda, informovala na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na twitteru informovala, že odvody na sociální a zdravotní pojištění studenti také platit nebudou. Ministerstvo vyplatí krajům dodatečné peníze tak, aby byla studentům přes kraje zaplacena odměna ve výši, jako by pojištění neplatili.

Schillerová odpustí daň studentům formou generálního pardonu, což je mimořádná pravomoc ministryně. Bude se přitom týkat povinnosti zaplatit daň i zpětně.

Povinnost zaplatit z odměny za práci daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění vychází z nového výkladu ministerstva práce a sociálních věcí. Podle ministerstva financí daň reálně pokryje sleva pro studenty. Situace v krajích je rozdílná, někde za studenty odvody a daň nemocnice samy platí.

MPSV v pondělí uvedlo, že nikomu nepřikázalo změnit v této oblasti postup. "V gesci MPSV jsou pouze odvody na sociální pojištění a v této věci se MPSV řídí výkladem ministerstva financí a následně také ministerstva vnitra. Stejný výklad je určující i pro ministerstvo zdravotnictví," uvedlo MPSV.

Úřad dále uvedl, že k odměnám studentů, kteří pomáhali během pandemie v nemocnicích a dalších zařízeních vydalo ministerstvo financí už v květnu stanovisko, ve kterém sdělilo, že platí povinnost odvést daň z příjmu. Na základě tohoto stanoviska není podle MPSV možné, aby odměny byly zproštěny povinných odvodů. "Nutností by bylo přehodnocení výkladu ze strany ministerstva financí. Příjem studentů při pracovní povinnosti by bylo nutné klasifikovat nikoli jako příjem ze závislé činnosti, ale jako náhradu újmy (nebo škody) podle občanského zákoníku při aplikaci nařízení pracovní povinnosti," konstatoval úřad.