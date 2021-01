Vedení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) rozdělilo tisícovku vakcín proti nemoci covid-19 od společností Pfizer a Biontech mezi své zaměstnance i jejich příbuzné, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Pracovníci Státního zdravotního ústavu jsou sice vedeni podle zákona jako zdravotnický personál, ale většina z nich podle serveru nepatří do ohrožených skupin. Mluvčí SZÚ Klára Doláková tvrzení serveru, že vakcíny mohli využít i příbuzní zaměstnanců, popřela, a to navzdory harmonogramu i výpovědím pracovníků ústavu. Opozice žádá o vysvětlení ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) i premiéra Andreje Babiše (ANO).

Ministr zdravotnictví Blatný si kvůli této situaci ředitele SZÚ předvolá. Blatný po středečním jednání vlády novinářům řekl, že v žádném případě nelze tolerovat, aby se někdo dostal neopodstatněně k vakcíně dřív než jasně vymezené prioritní skupiny seniorů či zdravotníků.

"V případě, že by v SZÚ opravdu došlo k tomu, že by nebyla respektována prioritizace tak, jak je nastavena, z toho vyvodím jednoznačně důsledky včetně případně osobní zodpovědnosti těch lidí, kteří by s tím byli spojováni," uvedl Blatný. Po řediteli bude chtít "nekompromisně vysvětlení", zatím ale respektuje presumpci neviny.

Ze zhruba 450 zaměstnanců SZÚ je jen několik desítek lékařů, zbytek tvoří lékařští pracovníci, hygienici, výzkumníci nebo úředníci, kteří s pacienty přicházejí podle serveru do styku jen ojediněle. Mluvčí serveru sdělila, že Státní zdravotní ústav nyní očkuje všechny zaměstnance, kteří se podílejí na zajištění základního chodu ústavu. "Především se jedná o laboratorní a technické pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s infekčními vzorky, ale i další zaměstnance. V rámci organizačního a technického zajištění očkování byl rozeslán pokyn určený výhradně zaměstnancům SZÚ, aby se k danému očkování přihlásili," uvedla. Odmítla informace, že byli očkováni i příbuzní zaměstnanců ústavu.

Server zveřejnil tabulky s harmonogramem očkování, v nichž figurují zaměstnanci Státního zdravotního ústavu.

Podle stejných příjmení lze usuzovat, že nechávají naočkovat i své blízké, uvedly Seznam Zprávy. Očkuje se v průběhu tohoto týdne na čtyřech místech přímo v ústavu.

Předseda ODS Petr Fiala v tiskové zprávě uvedl, že pokud jsou informace pravdivé, jde o skandál. "Neuvěřitelné, takové praktiky je potřeba hned zarazit! Je to výsměch všem, kteří vakcínu potřebují přednostně," uvedl. Blatného a Babiše žádá o bližší informace k počtu očkovaných i tomu, o koho jde. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na Twitteru srovnala situaci v Česku s britskou. "Královna Alžběta a princ Philip ve svých letech čekají, až na ně přijde řada, u nás se jede naplno papalášství," uvedla. Vyzvala ministerstvo zdravotnictví, aby se vzpamatovalo. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše mezi prioritní skupiny nespadají všichni zaměstnanci SZÚ, natož jejich příbuzní. "Mohou pak občané věřit státu, že nejsou vakcíny zneužívány i v jiných institucích?" uvedl Bartoš na Twitteru.

Blatný řekl, že chce být objektivní, takže si předvolá šéfa ústavu Pavla Březovského. Ve středu se s ním domluví na jednání v tomto týdnu. "Ředitel instituce je jednoznačně odpovědný za to, co se v ní děje," řekl na dotaz, zda by případně měl šéf SZÚ nést i personální odpovědnost. "V žádném případě nebudu tolerovat, kdyby byly pravdivé informace, o kterých jste informovali," řekl novinářům.

Ministr uvedl, že by rázný postup měl být i obecně signálem, že popisované chování není možné. "Kdyby někdo nedodržoval prioritizaci, jak je nastavena, a chtěl se neopodstatněně a v podstatě podvodem domoci, aby se k němu dostala vakcína dřív než k těm, kteří to potřebuji, v žádném případě toto nebude tolerováno," řekl.

SZÚ podle něj dostal jedno plato dávek vakcíny a měl stejně jako všechny organizace postupovat podle stanovených priorit. Úřad zajišťuje chod laboratoří, které pracují s infekčními vzorky, či laboratoří, které zkoumají výskyt nové mutace koronaviru v ČR, doplnil.

"Je tam velká řada lidí, kteří do té skupiny patří, pracují s infekčním materiálem, ale v žádném případě to neospravedlňuje to, co přinesly některé weby," uvedl.

V Česku se začalo očkovat 27. prosince, přednostně mají v první vlně dostávat vakcínu proti koronaviru zdravotníci a senioři v domovech. Premiér Babiš ve středu řekl, že zatím dostalo podle odhadů vakcínu 70 tisíc až 75 tisíc lidí. Skupinu s nejvyšší prioritou, kde jsou kromě zdravotníků také lidé nad 80 let, tvoří podle ministra zdravotnictví Blatného 700 000 lidí. V pátek začne fungovat centrální registrační systém zatím pro osmdesátileté a starší, od února se mohou zapsat i všichni ostatní zájemci.

Blatný ve středu vyloučil, že by v Česku byli kvůli počtu nemocných s covidem-19 lékaři nuceni vybírat, kterému pacientovi poskytnou přístroj či službu a kterému nikoliv. Pokud jsou někde plně zaplněná lůžka, měli by lékaři zajistit převoz do jiného kraje. Pomoc z Německa podle něj není etické a korektní aktuálně využít, protože má víc vytížené jednotky intenzivní péče než Česko.

Blatný se "důrazně ohradil" proti informacím, že by někde lékaři museli vybírat pacienty, kterým nepomohou na úkor ostatních. "Není pravda, že by v této republice museli lékaři selektovat, a říkám to se vší vážností," řekl ministr. Doplnil, že by ocenil, kdyby se podobné nepravdivé informace dál nešířily.

V Česku je podle něj volná pětina lůžkové kapacity. "Ten, kdo by nezajistil převoz do jiného kraje, udělal by něco, co rozhodně nemá dělat," uvedl Blatný. Nemá ale informaci o tom, že by se tak dělo. "Kdybych zjistil, že v ČR někdo neposkytuje lékařskou péči osobám, které ji potřebují, musel bych velice rychle a zásadně konat," dodal.

Přetížení některých zařízení se podle něj řeší převozem pacientů. Využití pomoci německých nemocnic není namístě, protože sousední země je na tom z hlediska vytížení jednotek intenzivní péče nyní hůř. "Nebylo by správné, etické ani korektní chtít po sousedech takovou pomoc, když si můžeme s vypětím všech sil pomoci sami," řekl Blatný.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) v pondělním stanovisku uvedla, že kapacita většiny zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči je naplněna. Hlavním důvodem je nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu. Ve většině nemocnic lze nynější situaci podle nich charakterizovat jako "nedostatek vzácných zdrojů", je proto nezbytné snížit obvyklé standardy. Pod dokumentem je podepsaný i náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.

V nemocnicích v celé zemi je podle dat z úterý 12. ledna více než 7200 nakažených a 1100 jich je ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče. Přes 7000 se počet přehoupl v první pracovní den roku. Zatím nejvíc lidí vyžadovalo nemocniční péči na začátku listopadu, kdy v nemocnicích bylo více než 8000 lidí a 1200 z nich potřebovalo intenzivní péči.