Registrace k očkování proti covidu-19 pro občany starší 80 let začne v pátek 15. ledna v 08:00. Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to ve čtvrtek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hlásit se mohou přes web crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz a telefonní linku 1221. Zdravotníci se mají podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) hlásit dál přes zdravotnická zařízení, registrace pro ně začne 18. ledna nebo nejpozději 22. ledna.

"Důvodem je to, aby se někdo nepokoušel podvádět. Během víkendu bude systém provázaný s databází zdravotníků v ČR," řekl ministr k pozdější registraci pro zdravotnické profese. Pomoci seniorům s přihlašováním mohou také například praktičtí lékaři, jedná se také o lékárnách.

Zájemce o očkování nejprve na webu při vstupu do formuláře zadá telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování ze strany robotických počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny, vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.

"Registrace a rezervace nemusí nutně proběhnout ve stejném termínu. Určitě se nestane, že všichni lidé, kteří se zaregistrují hned první den, dostanou termín, protože vakcín je omezení množství," řekl Blatný. Až očkovací centrum vypíše první volné termíny, bude si je moci přihlášený zájemce rezervovat. Registrační systém ho na to upozorní v SMS a přijde mu další kód, kterým svou rezervaci potvrdí. Termín podání druhé dávky systém vytvoří automaticky, bude možné ho upravovat.

Očkovací látku proti covidu-19 dodává výrobce do 31 očkovacích center, podle Babiše mnohá ale předala vakcínu dál a naočkované má vykazovat 160 různých míst. Připomněl, že musí hlásit každý den každého očkovaného, aby byl o vakcinaci přehled. Vláda k tomu vydala mimořádné opatření ve středu, s očkováním se přitom začalo 27. prosince.

Pokud v očkovacím centru bude zbývat vakcína kvůli lidem, kteří se na rezervovaný termín nedostaví, musí být náhradníci podle ministra zdravotnictví jen z lidí, kteří mají přednostní nárok jako zdravotníci nebo senioři nad 80 let. "Nemocnice mají a mohou mít seznamy náhradníků, ale nesmí to být lidé, kteří by nesplňovali tato kritéria," dodal.

Očkování v různých centrech může být podle jejich kapacit či dodávek vakcíny zahájeno v různý čas. V současné době je jich 31, většinou při velkých nemocnicích. Postupně budou vznikat také velkokapacitní centra například v kulturních domech, sportovních halách nebo dalších místech s možností parkování pro větší počet lidí.

Přípravu rezervačního systému kritizovali krajští hejtmani. Například podle předsedy Asociace krajů ČR nebylo možné si předem vyzkoušet nápor, který může po spuštění přihlašování vzniknout. Přístup do systému většina dostala v pondělí, mohli si ale vyzkoušet jen fiktivní registraci k očkování nebo správu údajů, které budou upravovat přímo jejich očkovací centra.

Do středečního podvečera nahlásila centra v Česku téměř 71 tisíc očkovaných. Nově musí centra každého nahlásit do systému v den, kdy byl očkován. Dodáno bylo dosud 196 tisíc dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech a 8400 od firmy Moderna.

Očkovací centrum v Ostravě otevře nejspíš až v polovině února

Velkokapacitní očkovací centrum na ostravském výstavišti Černá louka se otevře zřejmě až v polovině února. Do té doby budou kraji stačit nemocnice či kliniky, které se do očkování veřejnosti zapojí. Ve čtvrtek to sdělil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Tento pátek se rezervační systém očkování proti covidu-19 otevře lidem starším 80 let, od 1. února pak i zbytku veřejnosti.

"Původně jsme plánovali otevřít velkokapacitní očkovací centrum na ostravské Černé louce souběžně se začátkem očkování veřejnosti. Dodávky vakcín jsou ale zatím nižší a k jejich aplikaci nám kapacitně vystačí nemocnice na území regionu a kliniky, které se do očkování veřejnosti zapojí," řekl Vondrák. Podle něj bude jednou z těchto klinik například Moje ambulance, která bude v kraji očkovat na šesti místech. "Očkovací centrum na Černé louce zprovozníme, jakmile se dodávka vakcín do našeho regionu začne navyšovat, předpokládáme, že to bude v druhé polovině února," řekl hejtman.

Očkování v regionu začalo s novým rokem. V prvním lednovém týdnu, od 4. ledna, byla naočkována zdravotnickým pracovníkům první várka, 3510 vakcín. V následujícím týdnu do kraje dorazilo dalších 5850 dávek určených opět pro zdravotníky, ale také do sociálních zařízení pro jejich zaměstnance a klienty. Tato várka bude postupně naočkována do konce tohoto týdne.

Podle předpokladů kraje by se v regionu mělo od dubna denně naočkovat 4000 lidí. S ohledem na dodávky vakcín do regionu to bude do té doby zhruba polovina. Kraj by měl podle ministerstva zdravotnictví v lednu dostat 34 tisíc dávek, v únoru 37 tisíc, v březnu by mělo podle plánu dorazit 55 tisíc vakcín a od dubna pak měsíčně kolem 120 tisíc očkovacích dávek.

Související Dnes Firmy mají obří zájem o vakcínu. Očkování vnímají jako cestu z ekonomické krize Dnes Očkování proti koronaviru je v Česku teprve na úplném počátku a první dávky vakcíny dostávají senioři či zdravotníci. Enormní zájem zajistit...

Březovský rezignoval kvůli předbíhání při očkování v SZÚ

Na svou funkci kvůli informacím, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní, ve čtvrtek rezignoval ředitel Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavel Březovský, řekl Blatný. Babiš uvedl, že podobné excesy se nemohou opakovat a chování úřadu označil za absolutně nepřijatelné.

SZÚ totiž rozdělil tisícovku vakcín proti nemoci covid-19 mezi své zaměstnance, ale i jejich příbuzné. Mluvčí ústavu očkování rodinných příslušníků popřela. Blatný na to ve středu reagoval slovy, že si Březovského předvolá. Obecně je podle něj nutné vyslat signál, že pokusy předběhnout v pořadníku očkování prioritní skupiny nelze tolerovat.

Blatný ve čtvrtek řekl, že s Březovským mluvil dopoledne. "Závažnost situace si uvědomuje a k dnešnímu dni rezignoval," uvedl. Babiš řekl, že události ze SZÚ jsou absolutně nepřijatelné. "Takovéto excesy se nemohou opakovat, pan ministr Blatný z toho vyvodil personální opatření," doplnil. Absolutní prioritu mají aktuálně zdravotníci a senioři v domovech seniorů, dodal při představení rezervačního systému na očkování. Blatný řekl, že SZÚ měl stejné pokyny jako další vakcinační místa, tedy očkovat zdravotníky a seniory v domovech. Úkol evidentně splněn nebyl, dodal.

Seznam Zprávy zveřejnily tabulky s harmonogramem očkování, v nichž figurují zaměstnanci SZÚ. Podle stejných příjmení lze usuzovat, že nechávají naočkovat i své blízké, uvedl server. Mluvčí SZÚ Klára Doláková tvrzení, že vakcíny mohli využít i rodinní příslušníci zaměstnanců, popřela, a to navzdory harmonogramu i výpovědím pracovníků ústavu.

Podle Babiše byly dostupné dávky vakcíny rozděleny podle propočtů ministerstva zdravotnictví a příslušná místa jasně věděla, jaké jsou priority. SZÚ obdržel očkovací látky, protože je jedním z míst, která jsou schopná očkovat, doplnil Blatný. "Jedná se o relativně menší pracoviště, proto dostalo tu nejmenší dávku, kterou lze distribuovat," uvedl.

Podmínky pro její využití však byly stejné jako v dalších organizacích. "To znamená očkovat zdravotníky a seniory v domovech. To byl úkol, který dostali. Pokud nebyl splněn - a to evidentně nebyl -, tak je to chyba a ta se nyní řeší," prohlásil Blatný. Ministr bude žádat i další vysvětlení a případ dál prověřovat.

MPO zveřejní detaily k programu Covid gastro a uzavřené provozovny v pátek

Žádosti začne přijímat v pondělí, do týdne by mohlo začít vyplácet. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) to ve čtvrtek řekl v diskusní aréně projektu HOREKA 112.

Všechny provozovny uzavřené kvůli epidemii nového koronaviru budou mít nárok na dotaci na každého pracovníka 400 korun za den. O dotaci budou moci žádat podnikatelé, kterým byl omezen nebo zakázán prodej zboží či služeb alespoň v části období od 14. října loňského roku do letošního 10. ledna. Na pomoc je připraveno 2,5 miliardy korun. Havlíček předpokládá, že o tuto pomoc požádá zhruba 100 tisíc podnikatelů.

Parametry programu budou mít podnikatelé podle Havlíčka čas přes víkend nastudovat a od pondělí budou moci začít podávat žádosti. Při vyplňování formuláře by si podnikatelé podle něj měli dát pozor na číslo účtu, ve kterém dělají chyby nejčastěji.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek ve čtvrteční debatě ocenil rychlost, s jakou byl program Covid gastro připraven. Pokud ale o dotaci požádají všichni, je podle něj spočítáno, že 2,5 miliardy stačit nebudou. Doufá, že tedy v případě potřeby bude alokace zvýšena. Bylo by podle něj špatné, pokud by se dostalo jen na ty, kteří požádají jako první.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doplnila, že připravuje novelu zákona o státním rozpočtu. Je podle ní evidentní, že i kvůli kompenzačním programům bude třeba více peněz na výdajové straně.

V Česku nyní platí kvůli koronaviru nejpřísnější, pátý stupeň protiepidemického systému (PES). Restaurace mohou občerstvení prodávat jen přes výdejní okénka. Je zakázán maloobchodní prodej s výjimkami, které mají potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo galanterie. Fungovat nesmí většina služeb, zavřená jsou fitness centra, posilovny, bazény či sauny. Hotely mohou hosty ubytovávat jen za služebním účelem.